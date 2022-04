मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश (Attempts to Disturb Social Harmony in Muzaffarpur) को पुलिस और प्रशासन ने सतर्कता बरते हुए नाकाम कर दिया. पुलिस ने इस मामले में लगभग 3 दर्जन नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज (FIR Named on 3 Dozen in Muzaffarpur) किया है. वहीं, असामाजिक तत्वों के द्वारा वायरल किये गये वीडियो से उनकी पहचान की जा रही है. असामाजिक तत्वों ने रामनवमी के दिन पारू और कथैया थाना इलाके में जाति उन्माद फैलाने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस-प्रशासन की सूझबूझ से वह अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुए. मामले की गंभीरता के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है.

असामाजिक तत्वों ने मस्जिद के ऊपर फेंका था झंडा: बता दें कि पारू और कथैया दोनों थाना क्षेत्रों में रामनवमी के जुलूस (Ram Navami procession in Muzaffarpur) की आड़ में कुछ असामाजिक तत्वों ने मस्जिद के ऊपर एक झंडा फेंक दिया था. जिसके बाद दानापुर में माहौल बिगड़ने लगा था, लेकिन प्रशासन ने समय रहते पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर शांति समिति की बैठक की और तत्काल कार्रवाई करते हुए चार युवकों को हिरासत में ले लिया. इसके बाद करीब 3 दर्जन नामजद और अन्य अज्ञात के खिलाफ पारू थाना में मामला दर्ज किया गया. वहीं कथैया थाने में भी अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस की टीम कार्रवाई कर रही है.

कानून को हाथ में लेने वाले बख्शे नहीं जाएंगे: एसडीएम पश्चिमी बृजेश कुमार ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्व सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहते थे, लेकिन प्रशासन को समय रहते पता चल गया. जिससे भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया और कुछ लड़कों को हिरासत में लिया गया. वायरल वीडियो के आधार पर करीब तीन दर्जन असामाजिक तत्वों की शिनाख्त की गई है. उनके खिलाफ नामजद केस दर्ज हुई है और अन्य की शिनाख्त करने की प्रक्रिया चल रही है. वीडियो वायरल करने वाले भी इसके जद में हैं. उनमें से कुछ युवकों पर केस हुआ है और कईयों की पहचान की जा रही है. कथैया थाने में भी अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस की टीम कार्रवाई कर रही है. एहतियातन दोनों थाना क्षेत्रों में मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है. कानून को हाथ में लेने वाले बख्शे नहीं जाएंगे.

