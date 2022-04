नई दिल्ली: जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दौरान (Stone pelting on procession going out on Hanuman Jayanti) हुए दंगों को अंसार नामक युवक ने अंजाम दिया. यह खुलासा उत्तर पश्चिम जिला पुलिस की प्राथमिक जांच में हुआ है. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है. अब तक कुल 14 आरोपियों को दंगे के इस मामले में गिरफ्तार किया गया है. वहीं कुछ अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया है, जिनकी भूमिका को लेकर छानबीन की जा रही है. इस घटना के चलते दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में लगातार पुलिस दोनों समुदायों के लोगों के साथ बैठक कर शांति बनाने की अपील कर रही है.

दिल्ली पुलिस के अनुसार, शनिवार शाम को हनुमान जयंती पर निकाली जा रही शोभायात्रा के दौरान यह उपद्रव हुआ था. इस दौरान दो समुदायों के लोग आपस में भिड़ गए थे. दोनों पक्षों की तरफ से जमकर पथराव किया गया और गोली भी चलाई गई थी. इस घटना में कुल 8 पुलिसकर्मी और एक आम आदमी घायल हुआ था. इन सभी का उपचार बाबू जगजीवन राम अस्पताल में करवाया गया था. इस घटना में एक सब इंस्पेक्टर को गोली लगी थी जिसे उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज किया है.

इस मामले में पुलिस ने कुल नौ आरोपियों को शुरुआत में गिरफ्तार किया था. उनसे हुई पूछताछ के बाद पांच अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. दिल्ली पुलिस के अनुसार, अब तक कुल 14 लोग इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं. इसमें उस शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने गोली चलाई थी. इस मामले में छानबीन के दौरान गोली चलाने वाले आरोपी की पहचान मोहम्मद असलम के रूप में की गई है. उसके पास से वह पिस्तौल भी बरामद हो चुकी है, जिसका इस्तेमाल उसने गोली चलाने के लिए किया था. उसके खिलाफ पहले भी 2020 में जहांगीरपुरी में एक मामला दर्ज है.

इस घटना के बाद जब छानबीन की गई तो पता चला कि जहांगीरपुरी बी-ब्लॉक का रहने वाला अंसार इस पूरे दंगे का मास्टरमाइंड है. उसने ही साजिश के तहत इसकी तैयारी की और दंगों को अंजाम दिया. उसके खिलाफ पहले भी दो आपराधिक मामले दर्ज हैं. उसे पुलिस ने पहले गैंबलिंग एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है. इस दंगे की तैयारियों में उसका साथ देने वाले लोगों के बारे में उससे पूछताछ की जा रही है. पुलिस को यह भी पता चला है कि पूर्व में CAA बिल के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन में भी वह शामिल रहा था, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है.

जहांगीरपुरी में हुए दंगों के बाद से दिल्ली के विभिन्न इलाकों में पुलिस अमन कमेटी के साथ बैठक कर रही है. दोनों समुदायों के लोगों के साथ बातचीत कर शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है. उन क्षेत्रों में खासतौर से पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है, जहां पर दोनों समुदाय के लोग रहते हैं. पुलिस का कहना है कि जहांगीरपुरी में भी फिलहाल शांति बनी हुई है. हालात काबू करने के लिए भारी संख्या में वहां पर पुलिस बल की तैनाती की गई है. इलाके के लोगों के साथ लगातार बैठक कर उन्हें शांति बनाए रखने के लिए कहा जा रहा है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम अंसार, जाहिद, शहजाद मुख्तार अली, मोहम्मद अली, आमिर, अक्सर, नूर आलम, मोहम्मद असलम, जाकिर, अकरम, इम्तियाज, मोहम्मद अली और अहीर हैं.