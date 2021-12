सुपौल : बिहार के सुपौल में अमेरिकन बर्न प्रजाति का उल्लू (Owl of American Barn Species) पाया गया है, जिसकी कीमत दस लाख रुपये की बतायी जा रही है. इतनी कीमती उल्लू को देखने के लिए सुपौल में लोगों की भीड़ लगने लगी है. उल्लू के बारे में जब वन विभाग को खबर मिली तो उनकी टीम घटनास्थल पर पहुंचकर उसे पकड़ लिया और अपने साथ ले गई है. यह दुर्लभ पक्षी त्रिवेणीगंज प्रखंड क्षेत्र के डपरखा (Owl found in Daparkhal of Triveniganj block) में पायी गई है.

जानकारी के मुताबिक, डपरखा निवासी राहुल कुमार के घर के पास यह उल्लू आकर बैठा था, जिसे कुछ कौए घेर कर चोंच मार रहे थे. तभी वहां मौजूद लोगों की नजर उस पर पड़ी. इसके बाद लोगों ने उल्लू को पकड़ लिया और इसकी खबर डीएफओ को दी. मौके पर पहुंचे डीएफओ उसे रेस्क्यू कर अपने साथ ले गए. वन विभाग की टीम ने बताया कि 48 घंटे तक उसे निगरानी में रखा जाएगा.

उल्लू को रेस्क्यू (rare bird rescue) करने पहुंचे डीएफओ सुनील कुमार शरण ने बताया कि लोगों के सूचित किये जाने के बाद हमारी टीम उल्लू को बचाने पहुंच गई. वहां वन विभाग की टीम ने पाया कि उल्लू अमेरिकन बर्न प्रजाति का है.

उन्होंने बताया कि यह प्राय: ठंडे देशों में पाए जाते हैं. अमेरिका व इंग्लैंड सहित तमाम यूरोपीय देशों में इस प्रजाति के उल्लू पाए जाते हैं. इनकी संख्या लगातार घट रही है. घटने का मुख्य कारण इन देशों में खेतों का कम होना माना गया है, लेकिन यहां जो उल्लू आया है, उसके लिए अनुकूल समय है. इस पक्षी का मुख्य खाना चूहा है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार और भारत में बर्न प्रजाति के उल्लू की कीमत आठ से दस लाख रुपये है. यह बहुत ही कीमती और दुर्लभ पक्षी है. इसे फसल बर्बाद करने वाले कीड़ों का दुश्मन भी माना जाता है. संजय गांधी जैविक उद्यान के अधिकारी से बात की जा रही है, उनके द्वारा जैसा निर्देश मिलेगा, वैसा काम किया जाएगा.