अजमेर : राजस्थान से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. अजमेर में मजदूर के नाम पर एक करोड़ रुपये का नोटिस आया है, जिसे पाने के बाद मजदूर के होश उड़ गए हैं. ईंट-भट्टे में काम कर जैसे-तैसे गुजारा करने वाला मजदूर के नाम पर एक करोड़ रुपये आईटी टैक्स नोटिस (ajmer labour got one crore it notice in rajasthan) आने की घटना चर्चा का विषय बन गया है. इस घटना को लेकर बिजयनगर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है.

पुलिस के मुताबिक, बिजयनगर निवासी पुखराज प्रजापत नामक मजदूर को इसकी जानकारी तब लगी, जब ब्यावर इनकम टैक्स विभाग ने उसे नोटिस भेजा, जिसमें उसके नाम से 48 करोड़ 51 लाख रुपये का लेनदेन के बारे में उल्लेख है. मजदूर ने बिजयनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. मजदूर पुखराज प्रजापत ने आरोप लगाया कि उसके नाम से फर्जी पैन कार्ड बनाया गया और उसके जरिये बैंक में खाता खोला गया है. इसके बाद एक कंपनी बनाकर करोड़ों रुपये का लेनदेन (50 crore transaction from labours bank account in Ajmer) किया गया है. उसने कहा कि वह ईंट-भट्टे पर मजदूरी कर जैसे-तैसे अपना गुजारा कर रहा है. इतनी बड़ी राशि के बारे में वह सपने में भी नहीं सोच सकता.

पीड़ित ने बताया कि जब इनकम टैक्स विभाग ब्यावर से उसे नोटिस मिला तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई. उसने पुलिस में एक रिपोर्ट दर्ज कराई और बताया कि वह ईंट-भट्टे पर मजदूरी करता है. उसका पैन कार्ड भी करीब 10-12 साल पहले बना था और उसके पास सुरक्षित है. नोटिस पर जिस पैन कार्ड नंबर का उल्लेख है, वह फर्जी बताया जा रहा है. नोटिस में लिखा है कि पुखराज 2013-14 के दौरान कार्तिक ट्रेडिंग कंपनी का मालिक बताया गया है और इस कंपनी ने रेणुका एग्जाम प्राइवेट लिमिटेड के साथ लेनदेन किया है.

बिजयनगर थानाधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पीड़ित के मुताबिक, उसके नाम से लगभग 48 करोड़ 51 लाख का लेनदेन किया गया है, जिसमें पीड़ित को आयकर विभाग से एक करोड़ 37 लाख का नोटिस प्राप्त हुआ है. मामले में जांच के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी.