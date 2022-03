नई दिल्ली: एयर मार्शल श्रीकुमार प्रभाकरण (Air Marshal Sreekumar Prabhakaran ) ने मंगलवार को वायुसेना की दिल्ली स्थित पश्चिमी वायु कमान का कार्यभार संभाला (takes over as the Western Air Command of the Air Force). एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई. वायुसेना की ओर से जारी बयान के मुताबिक, एयर मार्शल प्रभाकरण राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, पुणे से स्नातक हैं और वह भारतीय वायुसेना में लड़ाकू पायलट के रूप में 22 दिसंबर 1983 को शामिल हुए थे.

प्रभाकरण 'डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज',वेलिंगटन और 'नेशनल डिफेंस कॉलेज', नयी दिल्ली के पूर्व छात्र हैं. बयान में कहा गया, 'एक अनुभवी मिग-21 पायलट और श्रेणी 'ए' योग्यता के उड़ान प्रशिक्षक, एयर मार्शल प्रभाकरण को लगभग 5000 घंटे की उड़ान का अनुभव है.'

पश्चिमी वायु कमान का कार्यभार संभालने से पहले एयर मार्शल प्रभाकरण, वायु सेना अकादमी के कमांडेंट थे. बयान के मुताबिक, एयर मार्शल प्रभाकरण ने एयर मार्शल अमित देव से पदभार ग्रहण किया जोकि 39 वर्षों से अधिक की सेवा के बाद सोमवार को सेवानिवृत हुए हैं.

(पीटीआई-भाषा)