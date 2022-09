सोलन: पंजाब के बाद अब हिमाचल प्रदेश के सोलन में अनार के डिब्बे से 500, 200 और 100 रुपये के नोटों की कतरन मिलने का मामला थम नहीं (again note clippings found in pomegranate boxes) रहा है. (Note clippings found in pomegranate boxes in Solan) मंगलवार को फिर कुल्लू से सोलन आ रही अनार की पेटियों में (Indian currency clipping found in fruit box) नोटों की कतरन मिली. पुलिस ने कब्जे में लेकर फोरेंसिक लैब जुन्गा भेज (Forensic Lab Junga) दिया. हालांकि पैकिंग मैटेरियल असली नोट का है या नकली नोट का इसकी पुष्टि नहीं हुई है. (Indian currency clippings found in himachal) है.

पेटियां खोली तो निकली कतरने: पिछले 3 दिनों से सोलन शहर में अनार के पेटियों में नोटों की कतरने देखने को मिल रही हैं. हालांकि, पुलिस ने इसको लेकर जांच शुरू कर दी और फॉरेंसिक लैब जुन्गा में इन नोटों की गहनता से जांच की जा रही है. वहीं, मंगलवार को भी सोलन सब्जी मंडी में अनार की पेटियों में ₹100, ₹200, ₹500 के नोटों की कतरन मिली. सुबह आढ़ती सब्जी मंडी आए और अनार की पेटियां खोलकर देखी पिछले दिनों की तरह आज भी अनार की पेटियों में नोटों की कतरन थी. आढ़तियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कतरनों को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक लैब जुन्गा भेज दिया.

वीडियो.

सब्जी मंडी सोलन के आढ़ती राकेश कोहली और सोनू ने बताया कि पिछले काफी समय से वह सब्जी मंडी सोलन में फल और सब्जी बेचने का व्यापार कर रहे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि अनार की पेटियों में नोटों की कतरन पैकिंग के रूप में आ रही है. उन्होंने कहा कि कतरन असली नोटों की है या नकली, इस बारे में कह पाना मुश्किल, लेकिन इसकी जांच होना आवश्यक है.

नासिक और दिल्ली की पेटियों में कतरन नहीं: वहीं, सब्जी मंडी सोलन के आढ़ती राकेश कोहली और सोनू ने बताया कि जो अनार कुल्लू से आ रहा उसमें ही यह कतरन देखने को मिल रही हैं. आढ़ती सोनू ने कहा कि वह अनार नासिक और दिल्ली से मंगा रहे हैं, लेकिन उसमें जो कतरन आ रही वह नोटों की नहीं है, लेकिन जो साथी आढ़ती अनार की पैकिंग लेकर आ रहे हैं उसमें यह कतरने सामने आ रही हैं.

एसपी सोलन वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि पिछले कल की तरह आज भी सुबह सब्जी मंडी सोलन में आढ़तियों को अनार की पेटी में नोटों के कतरन मिली है. इसको पुलिस ने कब्जे में ले लिया और फॉरेंसिक लैब जुन्गा में इसकी जांच की जा रही है. जल्द पता लगाया जाएगा कि आखिर यह मामला क्या है.

कुल्लू में अनार का सीजन: बता दें कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में इन दिनों अनार का सीजन चल रहा है. अनार चंडीगढ़ के लिए भेजा जा रहा है. वह क्रेट के माध्यम से पहले किसान सब्जी मंडी में पहुंचा रहे, उसके बाद बाहरी राज्यों से आने वाले आढ़ती इसे पैक करके चंडीगढ़ भेज रहे हैं, लेकिन वहीं अनार चंडीगढ़ से सब्जी मंडी सोलन पहुंच रहा है. ऐसे में यह कतरने सोलन पहुचं रही है. फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन चिंता का विषय यह है कि जो कतरने अनार की पेटियों में सामने आ रही, वह कुल्लू के अनारों की पेटियों में ही क्यों पहुंच रही हैं.

