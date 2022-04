अहमदाबाद : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के उनके समकक्ष भगवंत मान ने गुजरात के लोगों से आम आदमी पार्टी (आप) को राज्य पर शासन करने के लिए 'एक मौका' देने की शनिवार को अपील की. आम आदमी पार्टी (आप) नेताओं ने भाजपा शासित राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देजनर निकोल क्षेत्र में एक मंदिर में खोडियार माता का आशीर्वाद लेने के बाद रथ की तरह सजाए गए एक ट्रक में दो किलोमीटर के रोड शो के लिए रवाना हुए.

'भाजपा अहंकार में डूबी हुई है' : केजरीवाल ने 'तिरंगा गौरव यात्रा' नामक रोडशो से पहले कहा कि भाजपा 25 साल से राज्य में सत्ता में होने के कारण 'अहंकार में डूबी' हुई है और जनता को उनकी पार्टी को 'एक मौका' देना चाहिए. केजरीवाल और मान के साथ गुजरात आम आदमी पार्टी के नेता ईशुदान गढ़वी और गोपाल इतालिया भी मौजूद थे. मान ने कहा, 'दिल्ली और पंजाब के बाद अब गुजरात की तैयारी.' केजरीवाल ने कहा कि वह राजनीति करना नहीं जानते, लेकिन भ्रष्टाचार को खत्म करना जानते हैं. उन्होंने कहा, 'दिल्ली में हमने भ्रष्टाचार खत्म किया, पंजाब में भगवंत मान ने दस दिन में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया.'

केजरीवाल का रोड शो

उन्होंने कहा, '25 साल के शासन के बाद, वे अहंकार से भरे हुए हैं ... आप को मौका दें, जैसे दिल्ली और पंजाब के लोगों ने दिया.' दोनों नेताओं ने सुबह साबरमती के गांधी आश्रम में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करके अपनी दो दिवसीय अहमदाबाद यात्रा की शुरुआत की. रोड शो के दौरान दोनों नेताओं का उत्साहवर्धन करते हुए आप कार्यकर्ता व समर्थक सड़क के दोनों ओर खड़े थे, उनमें से कई ने हाथ में तिरंगा थाम रखा था.

तिरंगा गौरव यात्रा

आसान नहीं होगी राह : पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद अब राजनीतिक दल अपना ध्यान गुजरात विधानसभा चुनावों पर केंद्रित कर रहे हैं. पांच राज्य विधानसभा चुनावों में, भाजपा ने चार और आम आदमी पार्टी ने एक जीत हासिल की है. गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी, आप और कांग्रेस ने अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया है. हालांकि ऐसा लगता है कि आप के लिए गुजरात में भाजपा से मुकाबला करने में मुश्किल होगी. दूसरी ओर, AAP से कांग्रेस का वोट विभाजित होने की उम्मीद है.

गुजरात में जल्द हो सकते हैं चुनाव : गुजरात की सत्तारूढ़ सरकार ने अक्सर कहा है कि गुजरात विधानसभा चुनाव दिसंबर 2022 में तय समय पर होंगे. भाजपा चार राज्यों में अपनी जीत का सिलसिला बनाए रखना चाहती है. वहीं दूसरी ओर कांग्रेस आंतरिक उथल-पुथल से घिरी हुई है. नतीजतन आम आदमी पार्टी नहीं चाहती कि भाजपा चुनाव जीते. गुजरात विधान सभा का बजट सत्र पिछले सत्र की तरह ही था. प्रदेश में आईपीएस स्तर के पुलिस अधिकारियों के तबादले हो चुके हैं.

पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह की गुजरात यात्रा : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने चार राज्यों के चुनाव जीतने के बाद गुजरात का दौरा किया था. अहमदाबाद और गांधीनगर में प्रधानमंत्री ने रोड शो किया और स्थानीय स्वशासन के सदस्यों के साथ सम्मेलन किया. अमित शाह ने भी गुजरात का दौरा किया और विधानसभा चुनाव जीतने के लिए अपने क्षेत्र में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया.

प्रधानमंत्री और गृह मंत्री करेंगे गुजरात दौरा : 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री गुजरात का फिर दौरा करेंगे. वे गुजरात के आदिवासियों की समस्याओं को कम करने के लिए दाहोद के आदिवासी क्षेत्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे. गुजरात में वे 2400 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे. 10 अप्रैल को अमित शाह भी गुजरात आएंगे.

गुजरात में तीसरे मोर्चे का उदय (Rise of Third Front in Gujarat) : अपनी गतिविधियों के कारण कांग्रेस को देश के चुनावों में हार का सामना करना पड़ रहा है. गुजरात में भाजपा और कांग्रेस कई वर्षों से एम2 पार्टियां हैं. गुजरात में किसी तीसरे पक्ष का उदय होना अब तय है. आम आदमी पार्टी ने स्थानीय चुनावों में भाजपा के खिलाफ जोरदार अभियान चलाया. हालांकि उन्होंने कांग्रेस के वोट काटे. नतीजतन अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनाव में प्रतिस्पर्धा करती है तो कांग्रेस हार जाएगी. हालांकि गुजरात चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की भाजपा का सामना करना आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल होगा. क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास अभी भाजपा की तरह मजबूत संगठन और आर्थिक क्षमता नहीं है. आम आदमी पार्टी के पास गुजरात में सत्ता पाने के लिए कांग्रेस से हाथ मिलाने का ही विकल्प होगा.

2022 के विधानसभा चुनावों में गुजरात के मुद्दे : गुजरात में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, खराब कानूनी व्यवस्था, किसान मुद्दा, पानी और ऊर्जा की कमी, व्यापारियों के मुद्दे और आदिवासियों के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया मुद्दा बनेंगे.

केजरीवाल और भगवंत मान का गुजरात दौरा : दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भाजपा और कांग्रेस दोनों को हराया है. अरविंद केजरीवाल का एक अलग व्यक्तित्व है. अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने गुजरात को जीतने के प्रयास से पहले गांधी आश्रम में बापू का आशीर्वाद लिया. इसके बाद उन्होंने निकोल में रोड शो किया. तिरंगा गौरव यात्रा देखने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ी. नतीजतन आम आदमी पार्टी, भाजपा की तरह राष्ट्रवाद के माध्यम से लोगों के मन में जगह बना रही है.

पाटीदार फैक्टर : कोई भी राजनीतिक दल गुजरात के संपन्न और शक्तिशाली व्यापारिक समुदाय की उपेक्षा नहीं कर सकता. ओबीसी में भाजपा वर्तमान में एक प्रतिस्थापन की मांग कर रही है. इसके बाद आम आदमी पार्टी ने पाटीदार कोम का रुख किया. वह फिलहाल बीजेपी से नाराज हैं. नतीजतन आम आदमी पार्टी, पाटीदार नेता नरेश पटेल को अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश करेगी. पाटीदार बहुल निकोल क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने मार्च का नेतृत्व किया. अरविंद केजरीवाल के अगले दिन के एजेंडे में अहमदाबाद के स्वामीनारायण मंदिर का दौरा शामिल है. सौराष्ट्र में स्वामीनारायण संप्रदाय के ज्यादा भक्त पाटीदार हैं.

