शिमला: हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 के लिए इस बार सबसे बुजुर्ग 8 मतदाता हैं. ये मतदाता 122 साल के हैं जो कि इस चुनाव में मतदान करेंगे. इनके साथ ही इस चुनाव में हिमाचल में इस बार 100 से ज्यादा उम्र के 1352 मतदाता हैं जो कि अपने मत का इस्तेमाल 12 नवंबर को होने जा रहे चुनाव में करेंगे. हिमाचल प्रदेश में 52.92 लाख से ज्यादा महिला व पुरुष मतदाता है. (1352 voter age is more than hundred years)

फतेहपुर में सबसे ज्यादा और शिमला, कसौली में सबसे कम : हिमाचल में कुल 352 मतदाता शतकवीर हैं और इनमें से सबसे अधिक मतदाता कांगड़ा जिले के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं. यहां पर सबसे ज्यादा 72 शतकवीर मतदाता हैं, जबकि शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र और कसौली में 1-1 शतकवीर मतदाता है. हरोली की माया देवी 115 साल और नादौन में झोंफी राम भी 115 साल के हैं.

122 साल की आयु वाले 8 मतदाता करेंगे मतदान: हिमाचल में 12 नवंबर को होने वाले मतदान में 122 साल के 8 मतदाता भी मतदान करेंगे. इनमें कु्ल्लू जिले के बंजार के दिनेराम, शिमला जिले के रोहड़ू क्षेत्र में मनोज, बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र के सोनू, झंडूता की सुधा, बैजनाथ के संजीव कुमार, जयसिंहपुर की गुडो देवी, ज्वाली विधानसभा क्षेत्र की पूजा देवी और ज्वाली के ही विकास रंधावा शामिल हैं. (8 voters are 122 years old in Himachal)

विधानसभा वार शतकवीर मतदाताओं की संख्या: चंबा जिले के चुराह विधानसभा क्षेत्र में 5, भरमौर-8 शतकवीर मतदाता है. वहीं, चंबा में 18, डललहौजी 9, भटियात 14, नूरपूर 41, इंदौरा 39, फतेहपुर 72, ज्वाली 44, देहरा 31, जसवां-परागपुर 32, ज्वालामुखी 23, जयसिंहपुर 38, सुलह 30, नगरोटा 16, कांगड़ा 18, शाहपुर 16, धर्मशाला 21, पालमपुर 19, बैजनाथ 31, लाहौल स्पीति 6, मनाली 11, कुल्लू 15, बंजार 11 और आनी में 10 मतदाता 100 की आयु पार कर चुके हैं. (Himachal Pradesh Election 2022)

इसी तरह मंडी जिले के करसोग विधानसभा क्षेत्र में 9, सुंदरनगर में 20, नाचन 12, सराज 3, द्रंग 11, जोगिंद्रनगर 17, धर्मपुर 29, मंडी 31, बल्ह 17, सरकाघाट 27 , भोरंज 24, सुजानपुर 22, हमीरपुर 22 , बड़सर 29, नादौन 38, चिंतपूर्णी 26, गगरेट 33, हरोली 28, ऊना 13, कुटलेहड़ 36, झंडूता 23, घुमारवीं 25, बिलासपुर 21, श्री नयना देवी जी 17, अर्की 13, नालागागढ़ 10, दून 15, सोलन 13, कसौली-1, पच्छाद 11, नाहन 7, श्री रेणुका जी 6, पांवटा साहिब 31, शिलाई 7, चौपाल 9, ठियोग 21, कसुम्पटी 6, शिमला 1 , शिमला ग्रामीण 9, जुब्बल कोटखाई में 10, रामपुर में 13, रोहड़ू में 10 और किन्नौर विधानसभा क्षेत्र में 10 मतदाता एक शतक पूरा कर चुके हैं. (Himachal Pradesh Election date)



बैलेट पेपर से मतदान करने की सुविधा: चुनाव आयोग ने 80 साल से ज्यादा के लोगों और दिव्यांगों के लिए बैलेट पेपर की व्यवस्था की है, इसके अलावा इन लोगों के लिए विधानसभा चुनाव में ऐसे मतदाताओं के मतदान के लिए पोलिंग बूथ पर खास इंतजाम कर रहा है. इन के लिए रैंप, पहुंच वाले टायलेट जैसी व्यवस्था रहेगी ,ताकि इन्हें मतदान करने में कोई परेशानी न हो. (ballot paper facility in himachal elections )

