झांसी में गरौठा विधायक और जिलाध्यक्ष की तू तू मैं मैं, वीडियो वायरल Published on: 1 hours ago

झांसी: जिले में दो गावों को जोड़ने वाली सड़क के ठेके को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष और गरौठा विधायक में (Jhansi dispute garautha MLA or district president) टकराव हो गया. इस सड़क के टेंडर की प्रक्रिया PWD और जिला पंचायत ने एक साथ शुरू कर दी थी, लेकिन जिला अध्यक्ष की फर्म ने जिला पंचायत से ठेका (Viral video of leaders Jhans) भी हथिया लिया. सर्किट हाउस में गुरुवार को विधायक और जिलाध्यक्ष आमने-सामने आ गए और सड़क के निर्माण को लेकर दोनों में बहस हो गई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (Viral video of leaders Jhansi) हो रहा है. नोट- ईटीवी भारत इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.