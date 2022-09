.

कानपुर: जिले के रावतपुर थाने में एक महिला का वीडियो वायरल (viral video kanpur rawatpur police station) हो रहा है. वीडियो (video viral of woman in kanpur) में नजर आ रही महिला अपनी बहन के पारिवारिक समझौते के लिए थाने में आई थी. लेकिन थाने में उसकी बहन और उसके पति के बीच मे बहस हो गई. तभी बहन ने उसके पति को जान से मारने की धमकी दे डाली. वहीं, इस घटना का किसी ने वीडियो (woman in kanpur rawatpur police station) बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया. बता दें कि, थाना क्षेत्र के आलम नगर निवासी बैराज सिद्की और उसकी पत्नी के बीच घरेलू विवाद चल रहा था. इसी के चलते पत्नी ने पति बैराज के खिलाफ उत्पीड़न के लिए प्रार्थनापत्र दिया था. इसके बाद पुलिस ने पति पत्नी दोनों पक्षों को थाने में बुलाया था. लेकिन पत्नी पक्ष से आई उसकी बहन ने बातचीत में अपने ही बहन के पति को जान से मारने की धमकी दे दी. रावतपुर थाना प्रभारी ने बताया कि पारिवारिक कलह के चलते दोनों पक्षों की बात सुनी गई है, लेकिन विवाद जैसी कोई स्थित नहीं थी. बातचीत में पीड़िता के बहन की तरफ से कुछ बातें कही गई थीं, लेकिन समझौते के बाद परिवार के सदस्यों को घर भेज दिया गया. ईटीवी भारत इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.