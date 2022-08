.

मुजफ्फरनगर में छात्रों की मारपीट का वीडियो डेढ़ महीने बाद वायरल

मुजफ्फरनगर: जनपद में छात्रों के दो गुटों में मारपीट का वीडियो(Video of fight between two groups of students) सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इसमे छात्रों में दोनों तरफ से जमकर लात-घूसे और बेल्ट चली. बताया जा रहा है की ये छात्र नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित रोहना अमृत इंटर कॉलेज के हैं. किसी बात को लेकर छात्रों के दो गुटों में करीब डेढ़ माह पहले विवाद हो गया था. इसके चलते दोनों गुटों के बीच सड़क पर जमकर मारपीट(Students fight fiercely on middle of road) हुई थी. डेढ़ महीने के बाद अब अचानक इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आई. सीओ सिटी कुलदीप कुमार सिंह ने बताया की एक वीडियो वायरल हुआ थी जिसमे कुछ स्कूली बच्चे आपस में झगड़ते नजर आ रहे हैं. जांच में पता चला है कि यह वीडियो डेढ़ महीना पुराना है. कोतवाली निरीक्षक को जांच कर वैधानिक कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं.