.

मथुरा में अजय देवगन की थैंक गॉड फिल्म पर बवाल, कायस्थ महासभा कार्यकर्ताओं ने फूंका पुतला Published on: 19 minutes ago

मथुरा में बॉलीवड एक्टर अजय देवगन की फिल्म थैंक गॉड का कायस्थ महासभा कार्यकर्ताओं ने (Thank god movie protest in Mathura) विरोध किया. उन्होंने नारेबाजी करते हुए अजय देवगन का पुतला जला कर (Mathura Kayastha Mahasabha burnt Ajay Devgan pulta) विरोध प्रदर्शन किया. पूर्व विधायक और कायस्थ महासभा के सदस्य प्रदीप माथुर (Former MLA Pradeep Mathur in Mathura) का कहना है कि फिल्म में भगवान चित्रगुप्त का मजाक उड़ाया गया है. चित्रगुप्त के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां भी की गई हैं. इसलिए, उन्होंने प्रदेश सरकार से इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है. इसके साथ ही उनका कहना है कि अगर फिल्म से चित्रगुप्त से संबंधित सीन नहीं हटाए गए तो प्रत्येक जिले में उग्र (Kayastha Mahasabha protest in Mathura) आंदोलन करेंगे. हिंदू देवी देवताओ का खुलेआम मजाक उड़ाया जा रहा है. सरकार को तत्काल प्रभाव से इस फिल्म को बैन कर देना चाहिए. उन्होंने कहा कि यह एक तरह की साजिश है, हिंदुत्व की बात पूरे देश में हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकारें होने के बाद भी ऐसा होना किसी मजाक से कम नहीं है.