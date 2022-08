.

रामपुर में कृषि राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख की फिसली जुबान, 76वीं वर्षगांठ कहकर किया संबोधित Published on: 4 hours ago

Koo_Logo Versions

रामपुर: आज 15 अगस्त आजादी की 75वीं वर्षगांठ (75th anniversary of independence day) पर कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख (Minister of State Baldev Singh Aulakh) की ज़ुबान फिसली गई. रामपुर में स्वतंत्रता दिवस को संबोधित करते हुए मंत्री बलदेव सिंह ने अपने भाषण में 75वीं की जगह 76वीं (Baldev Singh Aulakh addressed 76th anniversary) वर्षगांठ कह दिया. देशभर में आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है. वहीं, रामपुर में पहुंचे कृषि राज्यमंत्री ने पहले गांधी समाधि पर पुष्प अर्पित कर राष्ट्र पिता महात्मा गांधी जी (Father of Nation Mahatma Gandhi) को श्रद्धांजलि दी. उसके बाद उन्होंने झंडोरोहण किया. उनके साथ रामपुर सांसद घनश्याम सिंह लोधी (Rampur MP Ghanshyam Singh Lodhi) और डीएम, एसपी समेत कई अधिकारीगण मौजूद थे. गांधी समाधि पर रामपुर के सभी स्कूलों के छात्र-छात्राएं मौजूद थे. मंत्री बलदेव सिंह ने रामपुर की जनता समेत सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी. इसके साथ ही सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने भी सभी को आजादी के दिन की शुभकामनाएं दीं.