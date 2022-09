.

क्रॉकरी की दुकान में भयंकर आग, दमकल की कई गाड़ियां बुझाने में जुटीं Published on: 2 hours ago

हापुड़: जनपद की सिटी कोतवाली के गोल मार्केट में क्रॉकरी की दुकान में भयंकर आग लग (fire in crockery shop in hapur) गई. बीच मार्केट में भयानक आग लगने से हड़कंप मच गया. आग ने विकराल रूप लेते हुए आसपास की दुकानों को चपेट में ले लिया. मौके पर पहुंचीं दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटीं रही.(Fire in Hapur Gol Market)