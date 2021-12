.

विरोधियों को सिंधिया ने बल्ले से यूं दिया जवाब, हर बॉल को भेजा बाउंड्री पार, देखें वीडियो Published on: 8 minutes ago



मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले को अब जल्द ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम (International Cricket Stadium) मिलने जा रहा है. यह स्टेडियम शंकरपुर में निर्माणाधीन है, जिसका काम दिसंबर 2022 तक पूरा हो जाएगा. स्टेडियम तैयार होने के बाद किसी बड़े इंटरनेशनल मैच के आयोजन के साथ ही स्टेडियम का फीता कटेगा. इसी स्टेडियम का निरीक्षण करने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री (Union Minister of Civil Aviation) ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) मध्यप्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (Madhya Pradesh Cricket Association) के अधिकारियों के साथ पहुंचे, जहां स्टेडियम के निर्माण से लेकर उसकी ड्राइंग तक का उन्होंने अवलोकन (inspection of International Cricket Stadium) किया. इसके बाद मंत्री सिंधिया बल्ला लेकर क्रीज पर उतर गए और हर बाल पर चौका-छक्का लगाने लगे. वहीं, सिंधिया के लिए अधिकारियों और नेताओं ने बारी-बारी से बॉलिंग की, जिसमें उनके समर्थक मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और तुलसी सिलावट भी मौजूद रहे. देखें, कैसे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करीब 20 मिनट तक पिच (Jyotiraditya Scindia played cricket in gwalior) पर बने रहकर चौके-छक्के लगाते रहे.