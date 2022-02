.

बर्फबारी ने बदली दार्जिलिंग की तस्वीर, देखें वीडियो Published on: 49 minutes ago



पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में शुक्रवार की सुबह एक बार फिर बर्फबारी हुई, जिससे पूरा शहर बर्फ से ढक (Darjeeling covered with snow) गया. बर्फ से ढका दार्जिलिंग का ऐसा मनोरम नजारा देखने मिला कि लोग इसे अपने मोबाइल में कैद किये बगैर नहीं रह पाए. आज सुबह दार्जिलिंग में टाइगर हिल, चटकपुर, बतासिया लूप, जलापहाड़, टिन माइल मोहल्ले समेत कई जगहों पर बर्फबारी (snowfall in different places of darjeeling) हुई. दार्जिगिंल में बर्फबारी के बाद पारा लगभग शून्य पर (temperature reached zero in darjeeling) पहुंच गया है. इस बीच मैदानी इलाकों में सुबह से ही बारिश हो रही है. वहीं, मौसम विभाग ने इसी तरह की बर्फबारी शनिवार को भी जारी रहने की संभावना जतायी है.