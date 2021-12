.

खेत में मिला इस खतरनाक जानवर का शावक, भाग खड़े हुए मजदूर Published on: 8 minutes ago



उत्तराखंड के बाजपुर के ग्राम ठोटूपुरा में गन्ने के खेत में गुलदार का शावक (Leopard Cub Found in the Field in Bajpur) दिखने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया. गुलदार के शावक को फसल की कटाई करने वाले ग्रामीणों ने देखा. शावक को देखते ही गन्ने की कटाई कर रहे लोग मौके से भाग निकले. ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी. सूचना पाकर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गुलदार के शावक को कड़ी निगरानी के बीच गन्ने के खेत में छोड़ दिया है. गौर हो कि मजदूरों को खेत में गुलदार का शावक दिखा. इसकी सूचना उन्होंने तत्काल खेत स्वामी बलदेव सिंह को दी और शावक को बचाने के लिए अपने फॉर्म पर ले गए. गुलदार का शावक मिलने की सूचना वन विभाग की टीम को दी गई. सूचना पर वन विभाग के बीट अधिकारी भुवन मैनाली टीम के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने गुलदार के शावक को कड़ी निगरानी के बीच गन्ने के खेत में छोड़ा. उन्होंने बताया कि गुलदार के शावक को उसकी मां के पास भेजने के लिए गन्ने के खेत में छोड़ा गया है. साथ ही उन्होंने बताया कि यदि गुलदार के शावक की मां उस तक नहीं पहुंची तो उसे रेस्क्यू सेंटर ले जाया जाएगा.