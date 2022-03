.

महाविष्णु भगवान का कोला उत्सव (Mahavishnu God's Kola Utsav) जिसमें श्रद्धालु अंगारों पर नंगे पैर चलते हैं, कर्नाटक के विराजपेट तालुक स्थित कल्लुगुंडी में (Mahavishnu Kola Utsav in kodagu karnataka) प्रसिद्ध है. यह उत्सव सोमवार रात से मंगलवार के तड़के तक चला. साल में एक बार आयोजित होने वाले इस उत्सव को ओथेकोला कहा जाता है. इस बार श्री विष्णुमूर्ति देव का ओथेकोला उत्सव पांच दिनों तक आयोजित (Shree Vishnumurthy Daiva Otthekola held for five days) हुआ, जिसमें धधकते अंगारों पर नंगे पांव चलने की प्रथा काफी आकर्षक (scene of walking on fire was breathtaking) था. माना जाता है कि यहां अंगारों पर नंगे पांव चलकर भगवान के सामने अपनी कठिनाई बयां करेंगे, तो उनकी परेशानियां खत्म हो जाएगी.