लोक सभा में बोले बीजेपी सांसद, राजीव गांधी की आत्मा रो रही होगी... Published on: 29 minutes ago



लोक सभा में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) ने सरकार की कार्यप्रणाली के संदर्भ में कहा कि वर्तमान हालात देखकर राजीव गांधी की आत्मा भी रो रही होगी (rajiv gandhi ki aatma ro hi rahi hogi). उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित झारखंड में राज्य सरकार कमीशन के पैसे ले रही है. उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच कराने के बाद दोषियों को जेल भेजा जाना चाहिए. निशिकांत दुबे ने राजीव गांधी को नमन किया और कहा कि आम लोगों के लिए राजीव गांधी ने अच्छा कानून पेश किया. इसके तहत पंचायत को अधिकार मिलते हैं. उन्होंने कहा कि पिछले एक साल से झारखंड में पंचायत चुनाव (Jharkhand Panchayat Elections) और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव नहीं हुए. उन्होंने कहा कि पड़ोस के राज्य बिहार और बंगाल में कोरोना महामारी के बावजूद चुनाव कराए गए. दुबे ने कहा कि कांग्रेस शासित इस राज्य में संविधान का उल्लंघन हो रहा है. उन्होंने कहा कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद पंचायत को अधिकार मिले, लेकिन आज आर्टिकल 243 ई और 243 यू (violation of article 243 E and 243 U) का उल्लंघन हो रहा है. उन्होंने कहा कि पंचायत और नगर निगम में निवर्तमान लोगों के कार्यकाल का विस्तार कर दिया गया. ऐसा करना संविधान का उल्लंघन है.