.

ग्वालियर किले में गंदगी देख आग बबूला हुए केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी Published on: 7 minutes ago

Koo_Logo Versions

केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी. किशन रेड्डी मध्य प्रदेश के ग्वालियर प्रवास पर (G Kishan Reddy gwalior fort visit) पहुंचे हैं. मंत्री जी. किशन रेड्डी रेलवे स्टेशन से ग्वालियर किले का भ्रमण करने पहुंचे और वहां भ्रमण के दौरान किले पर फैली गंदगी को लेकर अधिकारी पर गुस्से से आग बबूला (Seeing filth G Kishan Reddy angry) हो गये. उन्होंने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई. मंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से कहा, 'यहां इतनी गंदगी है, तो मुझे यहां क्यों बुलाया. आपको मुझे यहां नहीं बुलाना था, आपके यहां मिनिस्टर आ रहे हैं और आपके पास सफाई करने का पैसा नहीं है.' मंत्री रेड्डी ने कहा कि अगर आपके पास स्टाफ नहीं है तो आपको झाड़ू लगाना चाहिए. इसके बाद खुद के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने कहा कि जाओ झाड़ू लेकर आओ, मैं खुद झाड़ू लगाता (G Kishan Reddy said should I sweep) हूं. केंद्रीय पर्यटन मंत्री फटकार के बाद सभी पर्यटन अधिकारी शांत हो गये. केंद्रीय पर्यटन मंत्री रेड्डी के साथ सांसद विवेक नारायण शेजवलकर सहित बीजेपी के नेता भी मौजूद थे. ग्वालियर का मान सिंह का किला देश के सबसे खूबसूरत किलो में शुमार है. यहां घूमने के लिए देश-विदेश से रोज सैकड़ों पर्यटक आते हैं, लेकिन किले पर स्वच्छता में की जा रही लापरवाही के कारण छवि खराब होती जा रही है.