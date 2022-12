.

गाजीपुर में सांसद अफजाल अंसारी का बड़ा बयान, तीनों उपचुनाव हारेगी बीजेपी

गाजीपुर में बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी ने उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र की व्यवस्था ठीक रही तो इस उपचुनाव में भाजपा हारेगी (Afzal Ansari said BJP lose all three by elections) और बुरी तरह से हारेगी. उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि ये घमंड में चूर लोग हैं. इन लोगों के हाथ में देश है तो उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है. आयुष घोटाले में भाजपा नेता के पकड़े जाने पर कहा कि शायद कुछ लोग सोचते हैं कि इस वृक्ष के साए में बैठकर कुछ देर हम आराम कर लेंगे. लेकिन, उन्हें पता नहीं है कि वह इस वृक्ष से दूर रहेंगे तब और इस वृक्ष के नीचे रहेंगे तब भी किसी भी कंडीशन में वह बच नहीं सकते है. वृक्ष का मतलब उन्होंने (MP Afzal Ansari statement in Ghazipur) भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा वटवृक्ष है जिसके नीचे कोई फसल नहीं होती है, यहां तक कि घास भी नहीं जमती है. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी की डिग्री पर शक है, लेकिन मुझे पता है कि वह कक्षा 8 पास हैं और मेरा ड्राइवर भी हाई स्कूल पास है. तो ज्ञान के सवाल पर मोदी से ज्यादा हमारे ड्राइवर को भी ज्ञान है. हिंदुस्तान में करोड़ों ऐसे लोग हैं, जिनके पास मोदी जी से अधिक समझदारी है, जो देश को चला सकते हैं. इतना ही नहीं पीएम मोदी सांसद अफजाल अंसारी (MP Afzal Ansari statement on BJP in Ghazipur) ने झूठा तक कह दिया. उन्होंने कहा कि दिल्ली के एमसीडी का रिजल्ट आएगा तो आप देखिएगा भाजपा हारेगी. हिमाचल का रिजल्ट 8 तारीख को देख लीजिएगा. गुजरात में भी जिस तरह का माहौल है. उसमें बहुत सारे होटल केजरीवाल के साथ चले गए हैं.