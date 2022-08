.

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, संस्था के खिलाफ मिली शिकायत

बलिया में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह (Swatantra Dev Singh in in Ballia) ने रामगढ़ दुबे छपरा सहित बाढ़ क्षेत्र इलाकों में निरीक्षण (flood affected areas inspection in Ballia) किया. इस दौरान ग्रामीणों ने बाढ़ प्रभावित इलाके में कार्य करने वाली कार्यदाई संस्था द्वारा काम छोड़कर चले जाने और लापरवाही बरतने की शिकायत की. इस पर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने फोन पर ही उच्च अधिकारियों से बात कर मामले को संज्ञान में लिया. मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अभी बारिश कम हुई है लेकिन, राजस्थान के बेतवा और चंबल नदी ज्यादा ही पानी छोड़ देने के कारण बलिया में पानी का जलस्तर बढ़ गया है. हालांंकि अभी तक कोई नुकसान की कोई खबर नहीं आई है. यहां बाढ़ राहत चौकी पुलिस चौकी मेडिकल चौकी सभी स्थापित कर दिया गया है. मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने एसडीआरएफ फोर्स के साथ बोट से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया.