फिरोजाबाद में कांवड़ियों के साथ मारपीट, हाईवे किया जाम Published on: 1 hours ago

फिरोजाबाद में कांवड़ लेकर हरिद्वार से आगरा जा रहे कुछ कांवड़ियों के साथ मारपीट (assault with kanwariyas in Firozabad) का मामला सामने आया है. कांवड़िये सोमवार को कासगंज से आगरा के बटेश्वर महादेव मंदिर (Bateshwar Mahadev Temple in Agra) पर जल चढ़ाने जा रहे थे. आरोप है कि फिरोजाबाद के सुहाग नगर चौराहे पर कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की, जिससे उनकी कांवड़ भी खंडित हो गई. इससे गुस्साए कांवड़ियों ने जमकर हंगामा किया और हाईवे पर जाम लगा दिया. जाम की जानकारी मिलने पर सीओ अभिषेक श्रीवास्तव और उत्तर, दक्षिण थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और कांवड़ियों को समझा-बुझाकर मामले को शांत किया. सीओ ने कांवड़ियों को भरोसा भी दिया है कि जिन लोगों ने कांवड़ियों के साथ मारपीट और बदसलूकी की है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.