.

दलित परिवार की पैरवी करने थाने पहुंचे थे विहिप नेता, पुलिस ने मार-मारकर किया अधमरा Published on: 2 hours ago

हरदोईः कोतवाली शाहाबाद में एक दलित परिवार की मदद करना विहिप जिला मंत्री अमन सिंह को काफी महंगा पड़ गया. बुधवार की शाम को कोतवाली प्रभारी सुरेश मिश्रा से विहिप नेता अमन सिंह (Hardoi Kotwali in-charge Suresh Mishra beat up VHP leader) की बहस के दौरान झड़प हो गई. इस बीच कोतवाली प्रभारी ने विहिप नेता को हिरासत में लेते हुए उनकी जमकर पिटाई (VHP leader Aman Singh beaten up) कर दी. पुलिस की पिटाई से विहिप नेता (Police beat up VHP leader) गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गए. विहिप और भाजपा कार्यकर्ताओं की दखल के बाद अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी दुर्गेश सिंह मौके पर पहुंचे और बेहोश विहिप नेता अमन सिंह को ट्रामा सेंटर लखनऊ में भर्ती कराया गया है. जहां उनकी हालत अभी भी गम्भीर बनी हुई है.