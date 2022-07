.

पान मसाला की रैपर फैक्ट्री पर GST की छापेमारी, करोड़ों रुपये की टैक्स चोरी की गड़बड़ी Published on: 2 hours ago

हापुड़ में जीएसटी टीम ने गुरुवार को पान मसाला के रैपर बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी (raids on Pan Masala wrapper factory) की. वस्तु एवं सेवा कर विभाग (Goods and Services Tax department) को करोड़ों रुपये की टैक्स चोरी की सूचना प्राप्त हुई थी. इसके बाद 26 सदस्यों की जीएसटी टीम ने पान मसाला के रैपर बनाने वाली फैक्ट्री पर धावा बोल दिया. जानकारी के अनुसार, टीम फैक्ट्री के अंदर दस्तावेजों को खंगाल रही है. यह मामला थाना धौलाना (dhaulana thana) के यूपीएसआईडीसी स्थित ग्रीन वेरी आरजी हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (Green Very RG Health Care India Pvt Ltd) का है.