मिर्जापुर के चुनार कोतवाली के बेला गांव के हनुमान मंदिर के पास रविवार देर शाम दबंगों ने लाठी से पीट-पीटकर एक युवक की हत्या (Dabangs beat the young man to death) कर दी और एक को गंभीर रूप से घायल कर फरार हो गए. मौके पर पहुंचे परिजनों ने घायल को कैलहट स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया. जानकारी होते ही चुनार पुलिस मौके पर पहुंची. घटना को लेकर गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है. हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्का जाम (traffic jam in mirzapur) कर दिया. उनका कहना था कि जब तक हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक वे शव नहीं उठाने देंगे. पुलिस मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराने में जुटी हुई है.