सुनने में अजीब लगता है कि समोसा काटकर हैप्पी बर्थडे मनाया गया. लेकिन ये सच है. मेरठ पहुंचे एक परिवार ने 10 किलो का महाबाहुबली समोसा काटकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. नोएडा निवासी इस फैमिली ने मेरठ के दुकानदार को महाबाहुबली समोसा का ऑर्डर दिया था. समोसा बनाने वाले दुकानदार ने सभी को ओपन चैलेंज दिया है कि जो भी दस किलो का समोसा 51 मिनट में खाएगा. उसे 71 हजार रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा. इससे पहले यहां आठ किलो का समोसा बनाया गया था. खाने वाले को 51 हजार का इनाम देने की घोषणा की गई थी. इस चैलेंज के बाद दुकानदार के पास हिंदुस्तान के कौने-कौने से फोन आए. लेकिन, एक साथ इतना बड़ा समोसा (Mahabahubali samosa cut by birthday boy in Meerut) कोई नहीं खा पाया. अब दस किलो का समोसा खाने का ओपन चैलेंज कौशल स्वीट्स की तरफ से दिया गया है. फिलहाल इस चैलेंज को दूर-दूर तक कोई एक्सेप्ट करने वाला नहीं है. एक हाथ से दस किलो का समोसा उठाने में भी लोगों के पसीने छूट रहे हैं. इस विशालकाय समोसे को अब गिनीज बुक में भी दर्ज कराने की तैयारी है. इस दस किलो के समोसे की कीमत 15 सौ रुपये है. कौशल स्वीट्स के मालिक शुभम कौशल ने बताया कि 10 किलो का समोसा (Mahabahubali samosa made in Meerut) बनाने में करीब 6 घंटे का समय लगा है. समोसे को तलने और फिलिंग तैयार करने में ही ज्यादा वक्त लगता है. इस समोसे को कड़ाही में घी में छोड़कर 2 अन्य कारीगर ऊपर से लगातार गर्म तेल डालते रहे थे. इस 10 किलो के समोसे (Mahabahubali samosa of 10 kg made in Meerut) में 4 किलो आलू का मसाला भरा गया है. इसमें मटर, पनीर, काजू, किशमिश भी डाला गया है.