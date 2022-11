.

बालिया में राजनीतिक मंच पर बार बालाओं ने लगाए ठुमके, देखें Video Published on: 3 hours ago

बलिया में एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल (Bar girls danced on political stage in Balia) हो रहा है. जिसमें बार बाला अश्लील गीतों पर डांस करती नजर आ रही है. यह वीडियो एक राजनीतिक मंच का है. वीडियो (Viral video of Bar girls danced in balia) जिले की मनियर नगर पंचायत के चंदू पाकड़ गांव में आयोजित सुभासपा पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन का है. इस कार्यकर्ता सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि रहे सुभासपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर भी शामिल हुए थे. कार्यक्रम में पहले से ही करीब 24 बार बालाओं के होने की खबर है. दरअसल, इन बार बालाओं के डांस के पीछे का मकसद ज्यादा भीड़ को एकत्र करने का था. इस वायरल वीडियो की पुष्टी ईटीवी भारत नहीं करता है.