तमिल संगमम् में सूरज ढलते ही चमकें संस्कृति के सितारे Published on: 15 hours ago

काशी तमिल संगमम् के तीसरे दिन बीएचयू स्थित एंफीथियेटर में सांस्कृतिक कलाकारों ने अपनी कला का जलवा (Artists cultural presentation in kashi) बिखेरा. काशी वासियों ने सोमवार की शाम होते ही कार्यक्रम स्थल पर पहुंचना शुरू कर दिया था. इस संगमाम में 75 स्टाल पर लगे सांस्कृतिक हस्तकला और हस्तशिल्प के साथ वहां के धार्मिक पुस्तकों को देखा और व्यंजनों का स्वाद चखा. काशी-तमिल संगमम की सांस्कृतिक संध्या में तमिलनाडु से आए कलाकारों ने दर्शकों का मन मोह लिया. तमिल कलाकारों ने, भरतनाट्यम, तमिल लोकगीत, आदिवासी नृत्य, कोकालिकत्तल और बल वाद्यम एमीटर प्रस्तुत किया. उत्तर प्रदेश के कलाकारों ने चैती गायन से आगंतुकों को मंत्रमुग्ध किया. काशी तमिल संगम में आए काशीवासियों ने कहा कि यह बहुत ही अच्छा आयोजन (Stars of culture shine in Tamil Sangamam) किया गया है. इससे हम अपने देश के धरोहर और कलाकारों से रूबरू हो सके हैं. तमिलनाडु जो हमारे देश की एक प्राचीन भाषा है. महादेव की नगरी में अपने इन कलाओं और संस्कृति की प्रस्तुति दे रहे हैं. इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. तमिलनाडु के वह खास व्यंजन भी यहां मिल रहे हैं. जिसे खाने का एक अलग ही अनुभव प्राप्त हो रहा है. उन्होंने इस कार्यक्रम (Tamil sangamam in varanasi) को आयोजित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी कहा.