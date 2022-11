.

मेरठ के VIP इलाके में घुसा सांभर हिरन, देखें Video

मेरठ के वीआईपी इलाके में शुक्रवार को एक सांभर हिरन सड़क पर दौड़ता नजर आया. मेरठ कमिश्नर कार्यालय (Meerut Commissioner Office) के ठीक सामने हिरन पहले तो काफी देर तक सड़कों पर दौड़ता रहा. उसके बाद नगर निगम की कर्मचारियों के लिए बने आवासीय परिसर में घुस गया. बतादें कि सांभर को बड़ा हिरण माना जाता है. कमिश्नरी चौराहे पर अचानक हिरन के आने से वहां लोगों में हड़कंप मच गया. आनन फानन में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और सांभर हिरन (Video of sambar deer) को रेस्क्यू करने के लिए प्रयास में जुट गई. आखिर नुकीले सींगों वाला यह हिरन खान से शहर के बीचों-बीच पहुंचा गया. जिले में हस्तिनापुर क्षेत्र में वन्य जीवों का बसेरा है. लेकिन, फिलहाल अचानक शहर में सांभर हिरन (Video of sambar deer running on streets in Meerut) के आने से लोगों में दहशत का माहौल है. सांभर हिरन को पकड़ने का ऑपरेशन जारी है. थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के कमिश्नरी चौराहे की घटना है.