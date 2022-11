.

जैन मंदिरों को लगातार निशाना बनाने वाला शातिर चोर गिरफ्तार, देखें Video

आगरा के थाना रकाबगंज पुलिस ने एक शातिर चोर सहित चोरी का माल खरीदने वाले सुनार को गिरफ्तार किया है. यह चोर जैन मंदिरों को लगातार निशाना बना रहा था. यह चोर जैन मंदिरों में पूजा-पाठ के बाद कीमती सामान चोरी करता था. इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (Theft in jain temple in agra viral video) हो रहा है. थाना रकाबगंज प्रभारी राकेश कुमार के अनुसार, अछनेरा के बछेरा मोहल्ला निवासी शैलेश वर्मा को गिरफ्तार किया है. जो जैन मंदिरों में लगातार चोरी की घटना को अंजाम दे रहा था. आरोपी शैलेश वर्मा की निशानदेही पर पुलिस ने न्यू आगरा स्थित नगला पदी के सुनार अनिल कुमार वर्मा को भी गिरफ्तार किया है. सुनार से चोरी का माल भी बरामद हुआ है. पूछताछ में आरोपी चोर शैलेश ने 3 से 4 बड़ी चोरियों (Theft in jain temple of agra) को कबूला है. यह घटना छीपीटोला जैन मंदिर के सीसीटीवी में कैद हुई थी. पुलिस के अनुसार, बीते दिनों रकाबगंज क्षेत्र के छीपीटोला स्थित जैन मंदिर में चोरी हुई थी. जिसका एक सीसीटीवी वीडियो वायरल (Jain temples of Agra viral video) हुआ था. उस सीसीटीवी में एक व्यक्ति थैली में कीमती जेवरात ले जाते दिखाई दे रहा था. मंदिर समिति की शिकायत पर चोरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. पुलिस चोर की तलाश में थी. मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सोमवार को शैलेश और सुनार अनिल दोनों को गिरफ्तार किया है. इनके कब्जे से 5 सिल्ली चांदी, 1 चांदी का दिया, 1 चांदी का छत्र बरामद किया है.