.

अयोध्या में सामूहिक विवाह समारोह में 1365 जोड़ों ने लिए 7 फेरे, मुस्लिम बेटियां बोलीं कबूल है Published on: 20 minutes ago

Koo_Logo Versions

अयोध्या के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में सामूहिक विवाह समारोह (Mass marriage ceremony in Ayodhya) का आयोजन किया गया. वैदिक मंत्रों के बीच 1352 हिंदू बेटियों के हाथ पीले हुए. वहीं, 13 मुस्लिम जोड़ों ने भी निकाह किया. श्रम विभाग द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह में कुल 1365 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे. आशीर्वाद देने के लिए प्रदेश के श्रम मंत्री अनिल राजभर, सांसद लल्लू सिंह, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, विधायक रामचंद्र यादव, महापौर सीके उपाध्याय और अयोध्या मंडल के उप श्रम आयुक्त अनुराग मिश्र मौजूद रहे. सभी लोगों ने वर-वधू को आशीर्वाद दिया. जीआईसी के मैदान में बनाए गए हवन कुंड के पास वैदिक मंत्रों के बीच श्रमिकों की बेटियों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसम खाई. गायत्री परिवार ने विवाह कार्यक्रम संपन्न कराया. सामूहिक विवाह कार्यक्रम में इस बार 1365 जोड़ों की (1365 couples in Mass marriage ceremony in Ayodhya) शादी कराने जिम्मेदारी गायत्री परिवार ने उठाई. शहर के काजी ने 13 मुस्लिम जोड़ों का निकाह संपन्न कराया. श्रम मंत्री अनिल राजभर (Labor Minister Anil Rajbhar in Ayodhya) ने कहा कि अभी यह सामूहिक विवाह का कार्यक्रम मंडल स्तर पर हो रहा है. जल्द ही यह जनपद स्तर पर किया जाएगा. सभी जोड़ों को 75-75 हजार रुपए दिए जा रहे हैं. इसके साथ ही उनको गिफ्ट भी दिए गए हैं.