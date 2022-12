.

लड़कियों ने चोरी के लिए तोड़ा ज्वेलरी शॉप का ताला, देखें Video Published on: 15 hours ago

उन्नाव के गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र में तीन लड़कियों ने ज्वेलर्स की दुकान का ताला तोड़कर (Video of girls breaking lock in unnao) चोरी करने का प्रयास किया. इस घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है. सीसीटीवी कैमरे में कैद लड़कियां शटर का ताला तोड़ते हुए नजर आ रही हैं. ये लड़कियां ज्वेलर्स की दुकान (Lock of jewelers shop broken in Unnao) में चोरी की घटना को अंजाम देने वाली थी. लेकिन, उसमें सफल नहीं हुई. गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के कंचन नगर में स्थित मां वैष्णो अलंकार ज्वेलर्स की दुकान है. यह वीडियो रात के समय का है. वहीं, दुकान के पास घर में लगे सीसीटीवी (CCTV video of girls in unnao) कैमरे को लड़कियों ने मोड़ने का भी प्रयास किया. गंगा घाट इंस्पेक्टर ने बताया कि सीसीटीवी वीडियो में जिन लड़कियों को देखा गया है. उनकी शिनाख्त की जा रही है. जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा.