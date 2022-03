.

छत्तीसगढ़ सीएम का नहीं देखा होगा ऐसा अंदाज, कुल डूड लुक में भुपेश बघेल Published on: 1 hours ago

Koo_Logo Versions

ब्लैक जींस, लेदर जैकेट और आंखों पर गॉगल्स, ये था छत्तीसगढ़ के सीएम भुपेश बघेल का कुल लूक (cool look of Chhatishgarh CM). सीएम बघेल ने फिल्म धूम के तर्ज पर स्पोर्ट्स बाइक चलायी (CM Baghel bike riding in Dhoom Style) और रेसिंग भी करते नजर आए. उनका इस नए अंदाज को लेकर बना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (viral video of CM Bhupesh Baghel) हो रहा है. उनके नए लुक को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. सीएम बघेल के नए कुल डूड लुक (cool dude look of CM Baghel) की वजह रायपुर के बूढ़ा तालाब में होने वाले रोमांच और साहस से भरपूर बाइक रेसिंग है. जिसे लेकर खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उत्साहित दिखे. नेशनल सुपर क्रॉस बाइक रेसिंग चैंपियनशिप 2022 के पहले मुख्यमंत्री ने अपने निवास पर बेफिक्री से बाइक राइडिंग (bike riding by CM Bhupesh Baghel) का मजा लिया. वीडियो में देखें, कैसे कुल डूड भुपेश बघेल बाइक राइडिंग का मजा ले रहे हैं. दरअसल, छह मार्च को नेशनल डर्ट सुपरक्रॉस बाइक रेसिंग स्पर्धा का उद्घाटन छह मार्च को रायपुर के बूढ़ापारा आउट्डोर स्टेडियम में होगा. पांच मार्च को दोपहर दो बजे अभ्यास सत्र होगा. रात को लाइट की दूधिया रोशनी में आयोजित इस रोमांच के महाकुंभ में भाग लेने देश भर के राइडर्स रायपुर आएंगे.