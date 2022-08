.

हेमंत सोरेन मंत्रियों को लेने आएंगे रायपुर, झारखंड कैबिनेट की बैठक कल

political crisis in jharkhand मेफेयर रिसॉर्ट में झारखंड के विधायकों को रखा गया (jharkhand mlas are staying mayfair resort raipur ) है. इसी बीच एक खबर ये भी निकल कर आ रही है कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन खुद रायपुर विशेष विमान से आ रहे (jharkhand Hemant Soren come to Raipur ) हैं. बताया जा रहा है कि गुरुवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक होनी (Jharkhand cabinet meeting) है. जिसमें मंत्रिमंडल के सदस्यों को शामिल होना है. ऐसे में विधायकों के साथ 4 मंत्री भी मेफेयर में डटे हुए है. हेमंत सोरेन शाम साढ़े 4 बजे के आसपास रायपुर आ सकते हैं जहां वे मेफेयर में मौजूद अपने पार्टी के विधायकों और मंत्रियों की पहले बैठक लेंगे.इसके बाद जरुरी दिशा निर्देश देकर अपने साथ 4 मंत्रियों को विशेष विमान से ले जाएंगे. ताकि वे कल कैबिनेट मीटिंग में शिरकत कर सके.आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री की विधानसभा सदस्यता को राज्यपाल रमेश बैस ने निरस्त कर दिया है.जिसकी सूचना चुनाव आयोग को भेजी गई है.चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द मानी जाएगी.उससे पहले हेमंत सोरेन झारखंड के हालातों को देखते हुए अपनी सरकार बचाने की कोशिशों में लगे हैं.इसी कड़ी में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के विधायकों को रायपुर के मेफेयर रिसॉर्ट में सुरक्षित ठहराया गया (political crisis in jharkhand) है.