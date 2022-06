.

ज्यादातर लोगों की दही वड़ा पसंदीदा रेसिपी है. तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन डिश दही वड़ा. दही वड़ा एक ऐसी डिश है, जिसे आप अपने नियमित आहार में शामिल (evening snacks) कर सकते हैं. यह सबसे आसान चाट है. स्वाद में खट्टा-मीठा दही वड़ा (Make dahi vada at home) देखते ही मुंह में पानी आ जाता है. आप देश के किसी भी हिस्से में जाएं, लेकिन आपको यह डिश हर कहीं मिलेगी, फिर चाहे स्वाद में फर्क हो. यह बेहतरीन डिश सभी को पसंद है. तो बिना देर किए संडे की फुर्सत में ये आसान रेसिपी घर पर दही वड़ा बनाएं (how to make dahi vada).