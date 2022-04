.

घुमावदार मोड़ पर ड्राइवर ने खोया संतुलन, फिल्मी स्टाइल में यूं पलटी लॉरी Published on: 10 minutes ago

केरल में एक सड़क हादसे का चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है. कोझिकोड में कोयिलैंडी के पास स्टेट हाईवे (state highway near Koyilandi) पर एक घुमावदार मोड़ पर लॉरी ड्राइवर अचानक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा (driver lost control over flipped over). वाहन सड़क पर पलट गया, जिस पर रखीं बोरियां भीं इधर-उधर जा गिरीं. गनीमत यह रही कि जिस समय हादसा हुआ विपरीत दिशा से कोई वाहन नहीं आ रहा था. स्थानीय लोगों का आरोप है कि सड़क बनाते समय मानकों का ध्यान नहीं रखा गया, जिस कारण इस मोड़ पर हादसे होते हैं. लॉरी के चालक और क्लीनर को चोटें आईं हैं. उन्हें कोझीकोड मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है.