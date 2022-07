.

शिमला के चौपाल में ढह गई 4 मंजिला इमारत, देखें वीडियो Published on: 40 minutes ago

शिमला जिले के चौपाल बाजार में 4 मंजिला इमारत ढह (Building collapsed in Chopal) गई है. लगातार बारिश के बाद भूस्खलन (Landslide in shimla) होने से इमारत ढह गई. बताया जा रहा है कि इस इमारत में एक ढाबा, दो दुकानें और एक बैंक था. लगातार बारिश के कारण जमीन धंसने से ये हादसा हुआ है. हादसे में किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है. बता दें कि हिमाचल में मानसून (Monsoon in Himachal) शुरू होते ही नुकसान का दौर भी शुरू हो गया है. आए दिन भारी बारिश (Weather in Himachal) के चलते जगह-जगह बाढ़, भूस्खलन (Cloud burst in Himachal) हो रहा है. बीते दिनों भी कुल्लू से लेकर बिलासपुर तक में बादल फटने की घटनाए सामने आई हैं. जिससे काफी नुकसान हुआ है. बरसात के इस सीजन में अब तक 90 करोड़ से ज्यादा का नुकसान का अनुमान है.