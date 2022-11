कैंसर की बीमारी से देश और दुनिया में लोग मर रहे हैं. इलाज के अभाव व कैंसर के बारे में जागरूकता न होने के कारण लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं. जब हम उम्र के 20वें और 30वें साल में होते हैं तो हममें से अधिकांश लोग कैंसर के बारे में नहीं सोचते. लेकिन हाल के शोध से पता चला है कि 1990 के बाद पैदा हुए लोगों में पहले की किसी भी पीढ़ी की तुलना में 50 साल की उम्र से पहले कैंसर होने की आशंका (ways to prevent cancer) अधिक है. Top 10 cancer reasons are obesity smoking alcohol consumption overweight unprotected sex high blood sugar levels air pollution .

जब कैंसर की बात हो तो, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम नहीं बदल सकते हैं. कुछ जीन जो हमें विरासत में मिले हैं, लेकिन सभी प्रकार के कैंसर रोगों में से आधे से अधिक को रोका जा सकता है. इसका मतलब है कि हम जीवन के शुरुआती काल में जो जीवन शैली पसंद करते हैं, वे बाद में हमारे कैंसर रोग होने के जोखिम (risk of getting cancer) पर एक बड़ा प्रभाव डाल सकती है. अलग-अलग कैंसर से प्रभावित अंग के आधार पर अलग-अलग लक्षण दिखाई देते हैं. लेकिन यहां कुछ सामान्य लक्षण दिए गए हैं, यदि आपको निम्न में से किसी भी लक्षण का अनुभव हो तो आपको तुरंत चिकित्सा सलाह लेनी चाहिए:

TOP 10 कारण कैंसर के - शरीर का अधिक वजन होना

आपके शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द जो लगातार बना रहता है और बिना किसी स्पष्ट कारण के.

बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक वजन कम होना.

हर समय थकान महसूस होना.

गैर-कम या लगातार बुखार.

त्वचा के रंग या बनावट में परिवर्तन.

शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ, दर्द के साथ या बिना दर्द के.

शरीर के किसी भी हिस्से से असामान्य स्राव या खून बहना.

त्वचा या चेहरे के घाव जो ठीक नहीं हुए हैं.

धूम्रपान के आसपास अधिक खतरा धूम्रपान कर रहे व्यक्ति के आसपास रहने वाले लोगों को कैंसर का अधिक खतरा हो सकता है. ‘द लांसेट जर्नल’ में प्रकाशित एक नये अध्ययन में यह दावा किया गया है. अध्ययन में कहा गया है कि (Second hand smoke biggest risk factor for cancer Study) धूम्रपान कर रहे व्यक्ति के आसपास रहने से फेफड़े में प्रवेश करने वाला धुआं कैंसर रोग का 10वां सबसे बड़ा कारक है. ‘ग्लोबल बर्डेन ऑफ डिजिज, इंजरीज एंड रिस्क फैक्टर्स (Global Burden of Disease, Injuries and Risk Factors) (GBD 2019 ) अध्ययन के नतीजों का इस्तेमाल कर शोधकर्ताओं ने यह जांच की कि कैसे 34 व्यावहारिक, पर्यावरणीय और पेशेवर कारक 2019 में 23 तरह के कैंसर से मौत और खराब स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार रहे. Cancer biggest reason are obesity smoking alcohol consumption unprotected sex high blood sugar levels pollution .

कैंसर के शीर्ष कारक : वाशिंगटन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं (University of Washington Research on cancer) ने अनुमान लगाया है कि प्रतिदिन धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के आसपास रहने वाले सभी लोगों के फेफड़े में तंबाकू का धुआं प्रवेश करता है. उन्होंने इस तरह से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के अनुपात का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किए.अध्ययन में पाया गया है कि धूम्रपान, शराब का सेवन और शरीर का अधिक वजन होना (Cancer biggest reason are obesity smoking alcohol consumption) कैंसर के तीन शीर्ष कारक हैं.

TOP 10 कारण कैंसर के - साबूत अनाज और दूध की कम मात्रा

इनके बाद, असुरक्षित यौन संबंध, रक्त में शर्करा की अधिक मात्रा, वायु प्रदूषण, एस्बेस्टस के प्रदूषण के संपर्क में आने, साबूत अनाज और दूध की कम मात्रा वाले आहार तथा धूम्रपान करने वाले अन्य व्यक्ति के आसपास मौजूदगी भी (smoking, alcohol consumption, being overweight, unprotected sex, high blood sugar levels, air pollution, exposure to asbestos pollution, low in whole grains and low milk diet are reason for cancer) इसके कारकों में शामिल हैं. इन कारकों से 2019 में 37 लाख लोगों की मौत हुई थी. यहां जीवनशैली में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव का जिक्र किया गया है. जिन्हें आप कैंसर के खतरे को कम करने के लिए अपना सकते हैं. (Extra Input Bhasha)

धूम्रपान न करें

सुरक्षित सेक्स

स्वस्थ वजन बरकरार रखें

शराब कम पिएं या इसे पूरी तरह से छोड़ दें

सनस्क्रीन लगाएं

