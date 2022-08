अलीगढ़: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (Aligarh Muslim University) के दवाखाना तिब्बिया कॉलेज (Tibbiya College AMU) ने 'पायोडेंट' (Pyodent) नाम का टूथपेस्ट पेश किया है, जो मसूड़ों से खून बहने और सूजन और पायरिया के लिए फायदेमंद होने का वादा करता है. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रोफेसर तारिक मंसूर (Professor Tariq Mansoor VC AMU) ने इसे यूनानी दवाओं (Unani medicine) के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग कहा और आशा व्यक्त की कि निकट भविष्य में यह पूरे देश में एक आम घरेलू उत्पाद बन जाएगा.

प्रोफेसर तारिक मंसूर, "ऐसे समय में, जब लोग सभी घरेलू जरूरतों, विशेष रूप से दवाओं और अन्य सौंदर्य उत्पादों के लिए यूनानी उत्पाद उत्सुकता से तलाश कर रहे हैं, यह टूथपेस्ट उन लोगों को आकर्षित करेगा जो दांत की समस्याओं के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद उपाय के लिए उपचारात्मक टूथपेस्ट की तलाश में हैं." हालांकि, उन्होंने (Professor Tariq Mansoor Aligarh Muslim University Vice Chancellor) दावाखाना प्रबंधन से ग्राहकों तक अधिकतम पहुंच के लिए अपने विश्वसनीय और देशव्यापी मार्केटिंग पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया.

Serum Benefits : चेहरे व बालों के लिए फेस-हेयर सीरम का ऐसे करें इस्तेमाल

प्रोफेसर सलमा अहमद (Professor Salma Ahmed Tibbiya College Dispensary Member inCharge) (सदस्य-प्रभारी, दवाखाना तिब्बिया कॉलेज) ने कहा कि यह टूथपेस्ट अकादमिक-उद्योग इंटरफेस (academic industry interface) का परिणाम है और सैदला विभाग, अजमल खान तिब्बिया कॉलेज और दवाखाना तिब्बिया कॉलेज (Saidla department, Ajmal Khan Tibiya College and Dispensary Tibbiya College) के बीच एक सहयोगी परियोजना का परिणाम है.

ऐसे करें बच्चों की देखभाल, सरकार ने Palan 1000 National Campaign व Parenting App किया लॉन्च

सलमा अहमद ने (Professor Salma Ahmed Tibbiya College Dispensary inCharge) कहा, "इसे संबंधित विभाग के साथ पेटेंट (Tibbiya College Pyodent patent) कराया गया है और दवाखाना तिब्बिया कॉलेज (Tibbiya College dispensary) का स्वामित्व है." आयुष मंत्रालय (Ministry of AYUSH India) के तहत यूनानी सेवा निदेशालय (Directorate of Unani Services) द्वारा अनुमोदित टूथपेस्ट मसूड़ों से खून बहने, मसूड़ों में सूजन, कैविटी, संवेदनशीलता और सांसों की दरुगध, दांत का सबसे आम रोग पायरिया ( treatment for bleeding gums, swollen gums, cavity, sensitivity and bad breath, the most common dental disease pyorrhea) का इलाज व प्रभावी उपचार प्रदान करता है. ---आईएएनएस

BHU Cancer Research: कैंसर पर महत्वपूर्ण अध्ययन, इस रोग को बढ़ाने में लाइसोफॉस्फेटिडिक एसिड की अहम भूमिका