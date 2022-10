न्यूयॉर्क : नासा ने घोषणा की है कि उसके जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक और कमाल किया है. उसने (NASA james webb telescope photographed pillar of space) अब तक की सबसे साफ फोटो खींची है, जिसमें एक हरे-भरे, अत्यधिक विस्तृत परि²श्य को कैप्चर किया है- प्रतिष्ठित पिलर्स ऑफ क्रिएशन(Pillars of Creation), जहां गैस और धूल के घने बादलों के भीतर नए तारे बन रहे हैं. NASA james webb space telescope . NASA james webb telescope photographed pillar of space . Space pillar photo nasa james webb space telescope .

अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार, त्रि-आयामी (3D pillars) स्तंभ देखने में किसी पत्थर की संरचना की तरह दिखते हैं. ये पिलर्स ठंडी अंतरतारकीय गैस और धूल से बने होते हैं. ये एक तारे की बनने की प्रक्रिया है. NASA के मुताबिक जब धूल और गैस के खंभों के भीतर पर्याप्त द्रव्यमान के साथ गांठें बनती हैं, तो वह अपने गुरुत्वाकर्षण के अंदर ढहने लगती हैं. इस वजह से गैस धीरे-धीरे गर्म होती है, जिससे नए तारे बनते हैं.

NASA ने जारी की अंतरिक्ष के खंभे की सबसे साफ तस्वीरें

NASA ने एक बयान में कहा, सृजन के स्तंभों के बारे में वेब का नया ²ष्टिकोण शोधकर्ताओं को क्षेत्र में गैस और धूल की मात्रा के साथ-साथ नवगठित सितारों की अधिक सटीक गणनाओं की पहचान करकेअपने मॉडल को सुधारने में मदद करेगा. James Webb Space Telescope को दुनिया की प्रमुख अंतरिक्ष विज्ञान वेधशाला कहा जाता है. नासा ने कहा कि यह हमारे सौर मंडल के रहस्यों को सुलझाएगा,अन्य सितारों के आसपास की दूर की दुनिया को देखेगा और हमारे ब्रह्मांड की रहस्यमय संरचनाओं और उत्पत्ति और उसमें हमारे स्थान की जांच करेगा. हाल में, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने 30 से अधिक वर्षों में Neptune rings के सबसे स्पष्ट ²श्य को भी कैप्चर किया था.--आईएएनएस

जानें, क्यों NASA को दूसरी बार टालना पड़ा चंद्र रॉकेट का परीक्षण