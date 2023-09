वाराणसी: यात्रीगण कृपया ध्यान दें! अगर आप वाराणसी से गुजरात और राजस्थान की यात्रा करने वाले हैं, तो ये खबर आपके लिए है. अब रेलवे प्रशासन वाराणसी से गुजरात के लिए साप्ताहिक ट्रेन (Weekly train from Varanasi to Gujarat) चलाने जा रहा है. इस ट्रेन के स्टॉपेज राजस्थान और गुजरात में बनाए गए हैं. इस गाड़ी में कुल 24 डिब्बे होंगे. इसके साथ ही इसमें यात्रियों की सहूलियत के लिए पैंट्री कार भी शामिल होगी. इस ट्रेन के चलने का समय और स्टॉपेज निर्धारित कर दिया गया है. इसकी जानकारी रेलवे प्रशासन ने दी है.



वाराणसी से गुजरात और राजस्थान जाने वाले यात्रियों के लिए ये अच्छी खबर है.अब बनारस स्टेशन से गुजरात के लिए साप्ताहिक ट्रेन चलने जा रही है. रेलवे प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक, 13 सितंबर को बनारस स्टेशन से गुजरात के वेरावल के लिए साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन (weekly superfast train) की शुरुआत की जा रही है. यह ट्रेन वेरावल से चलकर अगले दिन 14 सितंबर को दोपहर में 2:35 बजे बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचेगी. इस बीच इस ट्रेन के कई स्टॉपेज बनाए गए हैं. ऐसे में यात्रियों को सहूलियत रहेगी.



रेलवे ने बताई क्या होगी ट्रेन की समय सारिणी: बनारस से वेरावल के बीच ट्रेन (Trains between Banaras and Veraval) 25 स्टॉपेज पर रुकेगी. बनारस से 7:30 बजे निकलकर ट्रेन प्रयागराज जंक्शन से पर 10:10 बजे पहुंचेगी. यहां से गोविंदपुरी 12:55 बजे, इटावा दोपहर 02:25 बजे, आगरा फोर्ट शाम 05:00 बजे, गंगापुर सिटी रात 08:25 बजे और रात 10:40 बजे कोटा पहुंचेगी. दूसरे दिन, रात 12:15 बजे शामगढ़, रात 2:10 बजे नागदा, 2:45 बजे रतलाम, सुबह 5:45 बजे गोधरा, सुबह 6:35 बजे छायापुरी, सुबह 7:14 बजे आनन्द स्टेशन पहुंचेगी. अहमदाबाद से 9:15 बजे, सरखेज से 10.36 बजे और जूनागढ़ से शाम 4:40 बजे छूटकर वेरावल शाम 6:45 बजे पहुंचेगी.



बनारस स्टेशन से सुबह 7:30 बजे निकलेगी गाड़ी: रेलवे प्रशासन के मुताबिक, वेरावल बनारस एक्सप्रेस 13 सितंबर को बनारस स्टेशन से सुबह 7:30 बजे खुलेगी और 14 सितंबर को शाम 6:45 बजे वेरावल पहुंचेगी. रेलवे प्रशासन का कहना है कि वेरावल बनारस एक्सप्रेस 19 सितंबर से रेगुलर साप्ताहिक तौर पर चलेगी. इस ट्रेन के ज्यादातर स्टॉपेज राजस्थान और गुजरात में बनाए गए हैं. गाड़ी में फर्स्ट क्लास एसी एक कोच, सेकेंड क्लास एसी 2 कोच, थर्ड एसी 6 कोच, स्लीपर 8 कोच, सेकेंड क्लास 4 कोच और 2 SLR कोच के साथ पेंट्री कार होगी. इस गाड़ी में कुल 24 डिब्बे होंगे.

ये भी पढ़ें- राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने दर्ज कराई MLC अक्षय प्रताप सिंह के खिलाफ FIR, सीएम योगी से न्याय की गुहार