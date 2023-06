वाराणसी: वाराणसी स्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय (Kashi Hindu University) ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए विभिन्न परा-स्नातक कार्यक्रमों में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है. ऐसे आवेदक जो एनटीए द्वारा आयोजित सीयूईटी 2023 परीक्षा में शामिल हुए हैं और विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्र हैं. वे निर्धारित फीस का पेमेंट कर अपना रजिस्ट्रेशन (Admission in post graduation) कर सकते हैं. आवेदकों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर और ईमेल भी दिए गए हैं. इसकी अंतिम तिथि भी जारी कर दी गई है.



बता दें कि वकाशी हिंदू विश्वविद्यालय इस साल यानी शैक्षणिक सत्र 2023-2024 के लिए एडमिशन के आवेदन ले रहा है. ऐसे में वे छात्र जो यहां परास्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं वे इसके लिए रजिस्ट्रेश कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें विश्वविद्यालय के एडमिशन पोर्टल bhuonline.in पर Post Graduate Programme (PET) पर जाकर Click for Registration लिंक पर क्लिक करना होगा.



16 जुलाई को देर रात तक खुला रहेगा लिंक: आवेदकों के लिए How to Register for Admission in BHU शीर्षक से एक हेल्प फाइल भी प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि फॉर्म भरने से पहले वेब पोर्टल पर उपलब्ध बीएचयू पीजी सूचना बुलेटिन 2023 को ध्यान से पढ़ लें. इसके साथ ही सभी जरूरी विवरणों की जांच कर लें. आवेदकों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर और ईमेल भी दिए गए हैं. रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 16 जुलाई 2023 को रात 11:59 बजे तक खुली रहेगी.



IIT-BHU को QS वर्ल्ड रैंकिंग में 78वां स्थान: वहीं काशी हिन्दू विश्वविद्यालय को एक और उपबल्धि मिली है. IIT-BHU को QS वर्ल्ड रैंकिंग में पहली बार साइटेशन बेस्ड 78वां स्थान मिला है. भारत के संस्थानों की बात करें तो इस आधार पर IIT-BHU को देश में 7वां स्थान मिला है. QS वर्ल्ड रैंकिंग साइटेशन पर फैकल्टी पैरामीटर के लिए मिली है. इसके मुताबिक रिसर्च के मामले में IIT-BHU दुनिया के टॉप 100 संस्थानों में से एक है. पिछले साल 115वीं रैंक थी. इस साल इसमें 37 स्थान का उछाल आया है. ओवरआल संस्थानों के आधार (WUR) पर दुनिया में 571वीं रैंक मिली है.

