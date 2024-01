वाराणसी: रामलला की प्राण प्रतिष्ठा (Ramlala Pran Pratishtha in Ayodhya) का उल्लास पूरे देश में नजर आ रहा है. देश का हर कोना इसका गवाह बन रहा है. यही वजह है कि देश के अलग-अलग हिस्से से प्रभु श्रीराम के लिए अलग-अलग उपहार और अलग-अलग सामग्रियां उपलब्ध कराई जा रही हैं. जो प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन के समय पूजन में उपयोग में लाई जाएंगी. ऐसे में अगर बात महादेव की नगरी काशी की कर लें तो काशी और अवध का रिश्ता ही अलग है. लगातार काशी से भी रामलला की पूजा के लिए सामान जा रहे हैं. इसी क्रम में इंडोनेशिया के रुद्राक्ष (Ramlala ritual will be performed with Rudraksh from Indonesia) से रामलला के दरबार में जहां जप और अनुष्ठान होगा तो वहीं काशी के पंचमेवे और जड़ीबूटियों का प्रभु श्रीराम को भोग लगाया जाएगा.