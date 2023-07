वाराणसी: रविवार को ज्ञानवापी मामले पर वाराणसी में राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई. संगोष्ठी (National Seminar on Gyanvapi Case in Varanasi) में मंदिर से जुड़े कई तथ्य भी प्रस्तुत किए गए. तय किया गया कि सोमवार को भगवान आदि विश्वेश्वर मंदिर का मॉडल का अनावरण होगा. इसके साथ ही 5 दिन की धर्म रक्षा प्रदर्शनी (Dharma Raksha Exhibition in Varanasi) लगाई जाएगी. जनजागरण के लिए 50 पेज वाली स्मारिका का भी विमोचन किया जाएगा. इस स्मारिका में ज्ञानवापी से जुड़े तथ्यों और साक्ष्यों की फोटो भी छापी जाएगी. इसके साथ ही मंदिर मॉडल को लेकर भ्रमण भी किया जाएगा.



बता दें कि ज्ञानवापी मामले को लेकर न्यायालयों में सुनवाई जारी है. एएसआई सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष द्वारा लगातार विरोध दर्ज कराया जा रहा है. वहीं हिन्दू पक्ष बार-बार सर्वे के फैसले की रूकावट को लेकर परेशान है. आज वाराणसी में आयोजित हुई राष्ट्रीय संगोष्ठी में इन सभी मुद्दों पर चर्चा की गई. सर्वे से लेकर कोर्ट केस में आ रही मुश्किलों पर मंथन हुआ. इस संगोष्ठी में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, हरि शंकर जैन, विष्णु जैन समेत देशभर से विद्वान और संत लोगों ने संबोधित किया.



वाराणसी में चलेगा 6 दिन का कार्यक्रम: सोमवार को भगवान आदि विश्वेश्वर मंदिर का मॉडल का अनावरण होगा. इसके साथ ही 5 दिन की धर्म रक्षा प्रदर्शनी लगाई जाएगी. पूरे 6 दिनों का यह कार्यक्रम वाराणसी के चौकाघाट स्थित गिरजादेवी सांस्कृतिक संकुल में होगा. यहां पर 1 से 5 अगस्त तक श्री आदि विश्वेश्वर मंदिर की कुछ दुर्लभ तस्वीरें भी लगाई जाएंगी. उन्होंने बताया कि जनजागरण के लिए 50 पेज की स्मारिका का विमोचन किया जाएगा, जिसमें ज्ञानवापी से जुड़े तथ्यों और साक्ष्यों की फोटो रहेगी. उनका कहना है कि इस स्मारिका को जरूरत के अनुसार कोर्ट में प्रस्तुत किया जा सकेगा.



मंदिर मॉडल को लेकर के भ्रमण की तैयारी: सोहन लाल का कहना है कि मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाकर मामले में रुकावट पैदा कर रहा है. इतना ही नहीं सर्वे के दौरान मुस्लिम पक्ष झूठ भी बोल रहा है. इनकी इस तरीके की कार्रवाई से ज्ञानवापी हिंदुओं को सौंपने में देरी रही है. अब हम लोग जनता के बीच जाने की तैयारी कर रहे हैं. हम बीजेपी शासित प्रदेशों में बाबा के मंदिर मॉडल को लेकर के भ्रमण की तैयारी कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट से मसला हल नहीं हो रहा है तो अब जनता के बीच जाएंगे. अब पूरे 100 करोड़ जनता के बीच जाएंगे. सर्व समाज और हिंदू संस्कृति के प्रति जन जागृति चलाने का प्रयास करेंगे.

कुंभ मेले में रखा जाएगा आदि विश्वेश्वर का मॉडल: सोहन लाल ने कहा बताया कि संगोष्ठी में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. इसी में से एक फैसला भगवान आदि विश्वेश्वर महादेव का मॉडल भाजपा शासित राज्यों में घुमाने का लिया गया है. इन भाजपा शासित राज्यों को आदि विश्वेश्वर मॉडल यात्रा के लिए प्रपोजल भेज दिया गया है. उन प्रदेशों के गांवों और शहरों की जनता के बीच बाबा का यह मॉडल प्रदर्शित किया जाएगा. सोहन लाल ने बताया कि संगोष्ठी में फैसला लिया गया कि कुंभ मेले में भी श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए आदि विश्वेश्वर का मॉडल रखा जाएगा.

