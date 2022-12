वाराणसी: काशी में 10 दिसंबर को मेडिकल के महाकुंभ का आगाज (Mahakumbh of Medical on 10 December) हो गया. यहां 5 राज्यों के लगभग 1000 मेडिकल ऑफिसर लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं (brainstorming on health facilities)पहुंचाने पर दो दिन मंथन करेंगे. बड़ी बात यह है कि, इस दो दिवसीय महाकुंभ की शुरूआत जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने वर्चुअल रूप से उपस्थित होकर की, तो वहीं समापन सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे. इस कार्यक्रम का आयोजन रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में किया गया है.



वाराणसी में पहली बार इस मेडिकल का महाआयोजन हुआ है. जिसमें 5 राज्यों के 900 से ज्यादा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी राष्ट्रीय विशेषज्ञ और अन्य गणमान्य अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे है. शनिवार को इस कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यपाल की मौजूदगी में कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया ने दीप प्रजवल्लन के साथ किया. इस दौरान मंच पर पांचों राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री व उनके प्रतिनिधि मौजूद रहे.

काशी में मेडिकल के महाकुंभ की शुरूआत

गौरतलब हो कि, यह दो दिवसीय सम्मेलन यूनिवर्सल कवरेज डे 2022(Universal Coverage Day 2022) के उपलक्ष में आयोजित किया जा रहा है. जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड के चिकित्सा अधिकारी राष्ट्रीय विशेषज्ञ अपनी बातों को रखेंगे. इस सम्मेलन में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी कि सभी लोगों के पास गुणवत्ता पूर्वक व बेहतर स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं कैसे पहुंचाई जा सके. इस पर चर्चा की जाएंगी.इस दौरान केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि, 12 दिसंबर को इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ एंड वेलनेस डे मनाया जाता है. इस उपलक्ष में हमने उत्तर भारत के राज्यों के सीएचओ के साथ 2 दिन का वर्कशॉप आयोजित किया है. जहां सभी राज्य के हेल्थ मिनिस्टर उपस्थित हैं. राज्य सरकार और केंद्र सरकार साथ में मिलकर पीएम मोदी का यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का जो विजन है. हेल्थ एफोर्टेबल हो, एक्सेसेबल हो. इस दिशा में सामूहिक दृष्टि से कैसे काम किया जाए. देश के गरीब तबके के लोगों को भी सस्ते दर से हेल्थ सुविधा कैसे प्राप्त हो, उस दिशा में 2 दिनों के लिए विचार विमर्श किया जाएगा. इस सम्मेलन में जो निष्कर्ष निकलेगा, उसके आधार पर आने वाले दिनों में भारत व राज्य सरकार साथ में मिलकर जन जन तक बेहतर सुविधाएं पहुंचाने के सपने को साकार करेंगे.लगातर हो रहे हार्ट अटैक के केसों के बाबत उन्होंने कहा कि, वर्तमान में लगातर हार्टअटैक के केस आ रहे हैं. पहले बढ़ती उम्र के लोगो में ये दिखाई देता था, लेकिन अब कम उम्र के लोग भी बहुत तेजी से हार्टअटैक के शिकार हो रहे हैं. इस पर ICMR के द्वारा डिटेल स्टडी की जा रही हैं. उनके सुझाव के आधार पर आगे क्या हम शुरुआत कर सकते हैं वह किया जाएगा.विदित हो कि, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2017 में 12 दिसंबर को आधिकारिक रूप से अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस की घोषणा की गई थी. जिसके बाद हर साल अलग-अलग थीम पर इस दिवस को मनाया जाता है. साथ ही स्वस्थ भविष्य के निर्माण में स्वास्थ्य कवरेज की भूमिका को प्रस्तुत किया जाता है. इसी क्रम में इस बार यह कार्यक्रम वाराणसी में आयोजित हुआ है, जिसका लक्ष्य है लोगों के पास गुणवत्ता वाली आवश्यक प्रोत्साहन, निवारक, उपचारात्मक और पुनर्वास संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाना सुनिश्चित कराना है.