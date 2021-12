वाराणसी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण करने के बाद मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की और फिर गंगा की सैर करते हुए गंगा घाटों की सुंदरता और भव्य गंगा आरती का नजारा देखा. रात 8 बजे के बाद जब प्रधानमंत्री को गेस्ट हाउस वापस पहुंचना था तो उनका काफिला अस्सी घाट से पहले शिवाला घाट पर ही रुक गया. यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ उस क्रूज पर ही बैठे रहे. उन्होंने गंगा घाटों का नजारा और गंगा आरती का आनंद लिया.

सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात करीब 12:30 तक सभी मुख्यमंत्रियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है. इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से उनके राज्यों में किए गए कामों का लेखा-जोखा लिया. यह बैठक मंगलवार को बनारस लोकोमोटिव वर्कशॉप में होने वाली थी, लेकिन देर रात में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बैठक को गंगा की गोद में ही संपन्न किया और इसके बाद पीएम मोदी का काफिला सीधे रविदास घाट के लिए पहुंचा, जहां 12:26 पर पीएम मोदी क्रूज से नीचे उतरे और फिर उनका काफिला सीधे बनारस के विकास की हकीकत जानने के लिए सड़कों पर निकल पड़ा. देर रात निरीक्षण की तस्वीरों को अपने सोशल मीडिया एकाउंट से शेयर करते हुए पीएम ने लिखा कि Inspecting key development works in Kashi. It is our endeavour to create best possible infrastructure for this sacred city.

पीएम मोदी ने किया निरीक्षण.

असम और हरियाणा के सीएम ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर बनारस में मौजूदगी की तस्वीरें भी शेयर की. सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने गंगा आरती देखी और बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सभी मुख्यमंत्री क्रूज पर ही सवार रहे. देर रात सभी मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की एक ग्रुप फोटोग्राफ भी जारी की गई. फिलहाल 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों असम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को बनारस लोकोमोटिव वर्कशॉप के सिनेमा हॉल में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में शामिल होंगे. मुख्यमंत्री सम्मेलन के समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी मुख्यमंत्रियों को संबोधित करेंगे. इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री अपने राज्यों में किए गए कार्यों का लेखा-जोखा भी रखेंगे.

पीएम मोदी ने किया निरीक्षण.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 1:25 पर बनारस लोकोमोटिव वर्कशॉप के गेस्ट हाउस में विश्राम करने के लिए पहुंचे. इसके पहले प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उन्हीं की गाड़ी में सवार होकर शहर के रात्रि निरीक्षण पर निकले. इनका काफिला सीधे गोदौलिया चौराहे पर पहुंचा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों गाड़ी से उतरकर गोदौलिया चौराहे से दशाश्वमेध गंगा घाट की तरफ पैदल ही आगे बढ़ गए. यहां पर बनाए गए पावन पथ पर लगाई गई हेरिटेज लाइट और सुंदर सजावट को पीएम मोदी निहारते हुए चल रहे थे.

मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी.

कमिश्नर दीपक अग्रवाल उनको सारे विकास कार्यों का अपडेट भी दे रहे थे. यहां पर पैदल घूमते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया. कुर्ते के ऊपर काले रंग का ओवरकोट पहने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से वापस पैदल ही अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े और गाड़ी में सवार होकर विश्वनाथ मंदिर की तरफ चले गए. पीएम मोदी ने यहां पहुंचकर विश्वनाथ मंदिर की रात में अद्भुत सुंदरता को निहारा. बेहतरीन लाइटिंग के साथ की गई सजावट को उन्होंने देखा और बाबा को नमन किया.

काशी निश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के अवसर पर पहुंचे अतिथि.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वनाथ धाम में देर रात निरीक्षण करने के बाद बनारस रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण किया. पूर्वोत्तर रेलवे के अधीन आने वाले बनारस रेलवे स्टेशन का नाम हाल ही में बदला गया है. पहले इस स्टेशन का नाम मंडुवाडीह रेलवे स्टेशन हुआ करता था, लेकिन बनारस रेलवे स्टेशन का नया नाम होने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र यहां पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं. हालांकि प्रधानमंत्री इसके पहले 2018 सितंबर के महीने में इस रेलवे स्टेशन पर निरीक्षण करने के लिए आए थे. उस समय इस स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा था.

काशी निश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के अवसर पर पहुंचे अतिथि. .

