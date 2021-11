वाराणसी : देश में दिव्यांग क्रिकेटरों को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी में ऑल इंडिया जोनल दिव्यांग चैंपियनशिप-2021 (All India Zonal Divyang Championship 2021) का आयोजन किया जा रहा है. इसमें उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन फॉर फिजिकल चैलेंज (Uttar Pradesh Cricket Association for Physical Challenge) एवं पीसीसी एआई यानी फिजिकली चैलेंज्ड क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (Physically Challenged Cricket Association of India) के संयुक्त प्रयास से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है. वैश्विक महामारी के बाद दिव्यांग क्रिकेटरों के लिए यह सबसे बड़ा आयोजन देश में होने जा रहा है.





ऑल इंडिया जोनल दिव्यांग चैंपियनशिप 2021 (All India Zonal Divyang Championship 2021) में पूरे देश की 5 टीमें हिस्सा लेंगी. इसमें ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन, नॉर्थ जोन एवं सेंट्रल जोन भाग ले रही हैं. खिलाड़ियों की बात करें तो देश के कोने-कोने से कुल 80 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे.





दिव्यांग चैंपियनशिप ट्रॉफी-2021 (Divyang Championship Trophy-2021) के आयोजन को लेकर फिजिकली चैलेंज्ड क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी रवि चौहान ने बताया- पूरे भारत से इसमें खिलाड़ी सम्मिलित होंगे. ऑल इंडिया जोनल दिव्यांग चैंपियनशिप प्रतियोगिता के अंतर्गत, 18 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक वाराणसी के संपूर्णानंद स्टेडियम (Sampurnanand Stadium) में मैच खेला जाएगा.

इसे भी पढ़ें- कृष्ण जन्मभूमि न्यास की बैठक में उठी मांग, मथुरा-काशी को मुक्त कर देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए

रवि चौहान का कहना था- क्रिकेट के क्षेत्र से दिव्यांग चुनिंदा खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं. तीन दिनों की इस प्रतियोगिता में कुल 11 मैच खेले जाएंगे. दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए यह बहुत ही अच्छा मौका होगा. आने वाले समय में बीसीसीआई (BCCI) की इसपे पूरी नजर है.





ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप