वाराणसी: पिछले दिनों वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक महिला प्रोफेसर के साथ छेड़खानी (BHU Female Professor Molestation) के मामले में पुलिस अभी जांच कर ही रही थी कि ऐसा ही एक प्रकरण वाराणसी के आदमपुर थाने में सामने आया है. जहां निजी हॉस्टल में रहने वाली छात्रा ने हॉस्टल मलिक पर ही छेड़छाड़ का आरोप (Molestation in Varanasi Private Hostel) लगाया और रात में सभी छात्राएं सड़क पर आ गई. इसके बाद पुलिस सूचना पर पहुंची और सभी छात्रों को समझा बूझकर दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट कराया. फिलहाल छात्र की तारीख पर पुलिस ने हॉस्टल मलिक को गिरफ्तार कर लिया है और कार्रवाई की जा रही है.



मामला बुधवार का बताया जा रहा है पुलिस का कहना है कि राजघाट थाना क्षेत्र में खुद को भाजपा नेता बताकर मनीष नाम का एक युवक गर्ल्स हॉस्टल संचालित करता है. बुधवार रात को छात्राएं एकजुट होकर मनीष पर छेड़खानी का आरोप लगाते हुए हॉस्टल के बाहर निकली और सड़क पर ही हंगामा करने लगी.

इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों को थाने लेकर आई थी. जहां इन सभी से पूछताछ की गई तो छात्राओं का कहना था कि हॉस्टल मालिक मनीष उनसे छेड़खानी करता है और मना करने पर धौंस जमाता है और सत्ता की धमकी भी देता है. इसके बाद छात्राओं में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन शुरू कर दिया बाद में पुलिस ने पहुंचकर मामले (Female Student Molestation in Varanasi) को रखा दफा कराया और छात्रों को दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट करके तहरीर मिलने के बाद हॉस्टल मलिक को गिरफ्तार किया. फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. इस मामले में वाराणसी में भाजपा नेता मनीष गिरफ्तार कर लिया गया (BJP leader Manish arrested in Varanasi). इसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है. (Crime News UP)

