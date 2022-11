वाराणसी : मसीह समुदाय के अनुयायियों (followers of christ community) ने पुलिस कमिश्नर और मंडलायुक्त से मिल कर विशेष वर्ग पर प्रार्थना के समय दखल देना एवं धर्मपरिवर्तन कानून के तहत मुकदमा दर्ज (Interfering at time of prayer and suing under conversion law) करा कर परेशान करने का आरोप लगाया है. इस दौरान वाराणसी सहित अन्य जनपदों के मामले की भी जानकारी दी. मसीह समाज के लोगों का आरोप है कि उत्तर प्रदेश में लाए गए धर्म परिवर्तन कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है.

मसीह समाज के दीनानाथ जैसवार ने अराजकतत्वों और लोकल पुलिस पर नकारात्मक गठजोड़ का आरोप लगाया है. मसीह समाज के लोगों का आरोप है कि विगत कुछ समय से हिन्दू जागरण मंच (Hindu Jagran Manch) के पदाधिकारी होने का दावा करने वाले कुछ लोग निर्दोष नागरिकों के खिलाफ धर्मान्तरण के झूठे मामलों में फंसाने की साजिश कर रहे हैं. इस संबंध में एक शिकायती पत्र पुलिस कमिश्नर वाराणसी ज़ोन और मंडलायुक्त वाराणसी को दिया गया.

जानकारी देते मसीह समाज के दीनानाथ जैसवार.

शिकायती पत्र में कहा गया है कि नये धर्मांतरण कानून का यूपी में भारी दुरुपयोग हो रहा है. ईसाई समुदाय पर मेरठ, आजमगढ़, फतेहपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, मऊ, वाराणसी आदि में हमले कई गुना बढ़ गए हैं. ऐसे में साम्प्रदायिक सद्भाव और शांति के हित में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने की अविलम्ब जरूरत है. पुलिस कमिश्नर वाराणसी ज़ोन और मंडलायुक्त वाराणसी से मुलाकात के दौरान मसीह समाज के लोगों ने तीन केसों की जानकारी साझा की और चार सूत्रीय मांगों के संबंध में कार्रवाई की अपील की.

मसीह समाज की मांग है कि वाराणसी मंडल में धार्मिक उन्मादी व मनबढ़ लोगों को चेतावनी दी जाए. पुलिस द्वारा रविवार को यीशु भक्तों की आराधना व संगती बाधित न किया जाए. पुलिस प्रशासन सभी वर्गों के लोगों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करे व उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध कानून' का दुरुपयोग रोका जाए. सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सभी पुलिस स्टेशनों मे सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं. इस दौरान मुख्य रूप से फादर आनंद, मनीष शर्मा, फादर कल्याण, फादर दशरथ पवार, फादर मारन, पास्टर नवीन जॉय, पास्टर विन्सेंट, दीनानाथ जैसवार आदि मौजूद रहे.

